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    «Расинг» отправит «Ибицу» в третий дивизион

    «Расинг» — «Ибица». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Испании, 28 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Расинг» — «Ибица»
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    «Расинг»
    Сантандерский «Расинг» в стартовом поединке 38-го тура испанской Сегунды на своем поле сыграет против «Ибицы». Игра состоится 28 апреля, начало — в 22:00 по мск. «Расинг» — «Ибица»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 28 Апреля 2023 года
    Расинг
  • Испания. Сегунда
    •  Расинг 22:00 Ибица Ибица
  • Испания. Сегунда
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    «Расинг»

    «Расинг», который только поднялся из третьей лиги, на текущий момент в Сегунде с 44 очками идет на 18 позиции, оторвавшись от опасной зоны на пять пунктов.

    Клуб из Сантандера в минувшем туре дома обыграл одного из лидеров — «Гранаду» 1:0. И эта виктория стал второй за последние три матча. Ранее также на своем поле был разгромлен 4:1 «Альбасете».

    Между этими поединками команда проиграла на выезде 1:4 «Сарагосе». Перед этой же серией она не побеждала на протяжении четырех игр, поровну поделив в этом отрезке фиаско и ничьи.

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    У «Расинга» только одно домашнее поражение за прошедшие восемь встреч чемпионата. Также в этот период он добился пяти выигрышей и дважды расписал мировые.

    «Ибица»

    С 29 очками «Ибица» находится на предпоследней позиции в турнирной таблице Сегунды и в случае поражения в этой игре досрочно опуститься рангом ниже.

    Островитяне крайне неудачно провели свои три последние игры чемпионата, все проиграв их. Причем дважды с разницей в два и более мячей. В минувшем туре они уступили дома 1:2 «Овьедо».

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    • До этой же неудачной серии «курортники» не знали горечи поражений на протяжении шести поединков. В этот период они расписали четыре мировые и дважды победили.

    Вне родных стен «Ибица» смогла выиграть всего лишь одну игру из 15 прошлых при четырех ничейных результатах и аж десяти поражениях.

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    В первом круге «Ибица» на своем поле нанесла поражение сантандерцам со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Расинга» — 1.70, победа «Ибицы» — 5.50, ничья — 3.55.

    Прогнозируем, что в данном поединке уверенную викторию добудет «Расинг» и сохранит комфортный отрыв от опасной зоны, и отправит «Ибицу» в третий дивизион.

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    «Расинг» — «Ибица»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 28.04.2023. Прогнозы на футбол. «Расинг» отправит «Ибицу» в третий дивизион
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