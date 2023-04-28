«Расинг»
«Расинг», который только поднялся из третьей лиги, на текущий момент в Сегунде с 44 очками идет на 18 позиции, оторвавшись от опасной зоны на пять пунктов.
Клуб из Сантандера в минувшем туре дома обыграл одного из лидеров — «Гранаду» 1:0. И эта виктория стал второй за последние три матча. Ранее также на своем поле был разгромлен 4:1 «Альбасете».
Между этими поединками команда проиграла на выезде 1:4 «Сарагосе». Перед этой же серией она не побеждала на протяжении четырех игр, поровну поделив в этом отрезке фиаско и ничьи.
У «Расинга» только одно домашнее поражение за прошедшие восемь встреч чемпионата. Также в этот период он добился пяти выигрышей и дважды расписал мировые.
«Ибица»
С 29 очками «Ибица» находится на предпоследней позиции в турнирной таблице Сегунды и в случае поражения в этой игре досрочно опуститься рангом ниже.
Островитяне крайне неудачно провели свои три последние игры чемпионата, все проиграв их. Причем дважды с разницей в два и более мячей. В минувшем туре они уступили дома 1:2 «Овьедо».
До этой же неудачной серии «курортники» не знали горечи поражений на протяжении шести поединков. В этот период они расписали четыре мировые и дважды победили.
Вне родных стен «Ибица» смогла выиграть всего лишь одну игру из 15 прошлых при четырех ничейных результатах и аж десяти поражениях.
В первом круге «Ибица» на своем поле нанесла поражение сантандерцам со счетом 1:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Расинга» — 1.70, победа «Ибицы» — 5.50, ничья — 3.55.
Прогнозируем, что в данном поединке уверенную викторию добудет «Расинг» и сохранит комфортный отрыв от опасной зоны, и отправит «Ибицу» в третий дивизион.