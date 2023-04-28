Сантандерский «Расинг» в стартовом поединке 38-го тура испанской Сегунды на своем поле сыграет против «Ибицы». Игра состоится 28 апреля, начало — в 22:00 по мск. «Расинг» — «Ибица»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Расинг»

«Расинг», который только поднялся из третьей лиги, на текущий момент в Сегунде с 44 очками идет на 18 позиции, оторвавшись от опасной зоны на пять пунктов.

Клуб из Сантандера в минувшем туре дома обыграл одного из лидеров — «Гранаду» 1:0. И эта виктория стал второй за последние три матча. Ранее также на своем поле был разгромлен 4:1 «Альбасете».

Между этими поединками команда проиграла на выезде 1:4 «Сарагосе». Перед этой же серией она не побеждала на протяжении четырех игр, поровну поделив в этом отрезке фиаско и ничьи.

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У «Расинга» только одно домашнее поражение за прошедшие восемь встреч чемпионата. Также в этот период он добился пяти выигрышей и дважды расписал мировые.

«Ибица»

С 29 очками «Ибица» находится на предпоследней позиции в турнирной таблице Сегунды и в случае поражения в этой игре досрочно опуститься рангом ниже.

Островитяне крайне неудачно провели свои три последние игры чемпионата, все проиграв их. Причем дважды с разницей в два и более мячей. В минувшем туре они уступили дома 1:2 «Овьедо».

До этой же неудачной серии «курортники» не знали горечи поражений на протяжении шести поединков. В этот период они расписали четыре мировые и дважды победили.

Вне родных стен «Ибица» смогла выиграть всего лишь одну игру из 15 прошлых при четырех ничейных результатах и аж десяти поражениях.

В первом круге «Ибица» на своем поле нанесла поражение сантандерцам со счетом 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Расинга» — 1.70, победа «Ибицы» — 5.50, ничья — 3.55.

Прогнозируем, что в данном поединке уверенную викторию добудет «Расинг» и сохранит комфортный отрыв от опасной зоны, и отправит «Ибицу» в третий дивизион.