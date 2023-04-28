В матче 32-го тура чемпионата Испании «Осасуна» примет «Реал Сосьедад». Встреча команд состоится 28 апреля в 22:00 мск. «Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

Хозяевам из Памплоны есть за что бороться. Они имеют шансы на попадание в еврокубки, причем даже в Лигу Европы, что было бы отличным результатом. Отставание от «Бетиса» за 7 туров до конца составляет всего 5 очков. Математически это возможно.

«Осасуна» старается. Она выиграла три из четырех игр, одолев «Эльче» (2:1), «Бетис» (3:2) и «Кадис» (1:0). Хотя было и поражение от «Райо Вальекано» (1:2).

Коэффициенты матча Осасуна — Реал Сосьедад 1X2Новым игрокам 3.603.152.20Фрибет$40

В любом случае памлонцы проводят отличный сезон. Ранее они в полуфинале Кубка Испании обыграли «Атлетик» из Бильбао, и теперь поспорят за трофей с «Реалом».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В турнирной таблице чемпионата Испании «Осасуна» занимает 8-е место. У нее 44 очка. Главное, что бросается в глаза, так это 29 забитых голов. У команды отрицательная разница и она самая скромная в топ-10.

«Реал Сосьедад»

Именно команда из Сан-Себастьяна является главным претендентом на четвертое место, которое дает право выступать в Лиге чемпионов. До третьей строчки пять баллов.

В активе «Реал Сосьедада» 55 очков. Добраться до «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» будет сложно, а вот удержать четвертую позицию вполне по силам.

Подопечные Иманоля Альгуасиля продолжают борьбу лишь в чемпионате Испании, поскольку вылетели из Лиги Европы и Кубка страны. В Примере «Реал Сосьедад» в 31 матче забил 39 мячей, а пропустил лишь 29.

В последних восьми поединках во всех турнирах баски уступили два раза при трех победах и трех ничьих, так что гости демонстрируют заурядную форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 2,29. Успех «Осасуны» оценивается в 3,49, ничья — в 3,15.

В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

Еще один вариант ставки — «Осасуна» выиграет за 3,49, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева победили.