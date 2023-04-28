«Осасуна»
Хозяевам из Памплоны есть за что бороться. Они имеют шансы на попадание в еврокубки, причем даже в Лигу Европы, что было бы отличным результатом. Отставание от «Бетиса» за 7 туров до конца составляет всего 5 очков. Математически это возможно.
«Осасуна» старается. Она выиграла три из четырех игр, одолев «Эльче» (2:1), «Бетис» (3:2) и «Кадис» (1:0). Хотя было и поражение от «Райо Вальекано» (1:2).
Коэффициенты матча Осасуна — Реал Сосьедад
В любом случае памлонцы проводят отличный сезон. Ранее они в полуфинале Кубка Испании обыграли «Атлетик» из Бильбао, и теперь поспорят за трофей с «Реалом».
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В турнирной таблице чемпионата Испании «Осасуна» занимает 8-е место. У нее 44 очка. Главное, что бросается в глаза, так это 29 забитых голов. У команды отрицательная разница и она самая скромная в топ-10.
«Реал Сосьедад»
Именно команда из Сан-Себастьяна является главным претендентом на четвертое место, которое дает право выступать в Лиге чемпионов. До третьей строчки пять баллов.
В активе «Реал Сосьедада» 55 очков. Добраться до «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» будет сложно, а вот удержать четвертую позицию вполне по силам.
Подопечные Иманоля Альгуасиля продолжают борьбу лишь в чемпионате Испании, поскольку вылетели из Лиги Европы и Кубка страны. В Примере «Реал Сосьедад» в 31 матче забил 39 мячей, а пропустил лишь 29.
В последних восьми поединках во всех турнирах баски уступили два раза при трех победах и трех ничьих, так что гости демонстрируют заурядную форму.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 2,29. Успех «Осасуны» оценивается в 3,49, ничья — в 3,15.
В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.
Еще один вариант ставки — «Осасуна» выиграет за 3,49, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева победили.