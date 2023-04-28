В пятницу, 28 апреля, в стартовом поединке 30-го тура Бундеслиги «Бохум» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток к этой игре будет дан в 21:30 по мск. «Бохум» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

«Бохуму» за оставшиеся пять матчей предстоит отстоять свое место в элитном дивизионе. Сейчас он с 27 очками находится на безопасной позиции, но от красной зоны оторвался всего на два пункта.

«Сине-белые» ударно провели середину марта, выиграв две игры подряд, прервав на тот момент длительную серию поражений. Однако после того удачного периода они не побеждают.

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Так, в прошлых четырех поединках первенства коллектив два раза сыграл вничью и потерпел столько же поражений. Одно из них было в прошлом игровом дне дома от «Вольфсбурга» со счетом 1:5.

Календарь и таблица Бундеслиги

В родных стенах «Бохум» уступил в четырех из пяти последних встречах. Также в этот период он добыл одну викторию. Всего же в этом чемпионате дома у него шесть викторий, семь фиаско и одна ничья.

«Боруссия» Д

Дортмундская команда на текущий момент является лидером первенства. У нее на счету 60 зачетных пунктов, но отрыв от второй «Баварии» состоит всего лишь из одного очка.

У «Боруссии» только одно фиаско в новом году в рамках первенства, которое было в начале текущего месяца в гостях как раз от мюнхенцев 2:4. После того они провели три игры чемпионата, набрав в них семь баллов.

В этот период «шмели» поделили очки на выезде с «Штутгартом» 3:3, а также на своей территории одолели 2:1 берлинский «Унион» и 3:0 «Айнтрахт» в минувшем туре первенства.

Вдали от дома дортмундцы не могут выиграть на протяжении последних трех встреч, дважды сыграв вничью за этот период при одном фиаско. Ранее же на выезде они выиграли четыре матча подряд.

«Боруссия» в этом сезоне дважды играла с «Бохумом» и оба раза победила — 3:0 дома и 2:1 на везде. Отметим, что на поле «сине-белых» в семи из восьми последних очных игр этих клубов забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Боруссии» — 1.53, победа «Бохума» — 5.50, ничья — 4.50.

Прогнозируем, что лидер сможет в этой игре отпраздновать победу, но так как в поединках в Бохуме эти клубы зачастую огорчают друг друга, то ставим на такой исход — П2 + обе забьют: да.

Также ожидаем, что «шмели» не будут долго тянуть с голом и проведут его до 15-й минуты.