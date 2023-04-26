ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар» Голепад на «Открытие Арене». «Спартак» и «Краснодар» выдали самый безумный матч сезона Кайл УокерТрансферный дайджест. 18-24 апреля «Жирона» — «Реал»«Жирона» — «Реал». Онлайн
    Все новости спорта

    Быстрый голевой обмен заказывали?!

    «Интер» — «Ювентус». Дерзкая ставка за 5.50 на матч Кубок Италии 26 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кубок Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Ювентус
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку
    «Интер» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Кубок 26 Апреля 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •

    «Интер»

    «Интер» нынешний сезон проводит крайне неоднозначно. Миланцы находятся на скромной 6 позиции в Серии А.

    Правда, 11 поражений в 31 матче чемпионата — явный перебор. Да и пропускает команда частенько — 34 гола.

    Коэффициенты матча Интер — Ювентус

    1X2Новым игрокам
  • 2.053.353.85Фрибет$40
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Интер» наконец-то порадовал результатом. На выезде был разгромлен «Эмполи» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    Более того, миланцы прошли еще в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда Симоне Индзаги прошла «Бенфику».

    «Интер» наверняка пойдет вперед с первых минут встречи. Тем паче, после выездной результативной ничьей (1:1) в первом матче есть все шансы на выход в финал.

    «Ювентус»

    «Ювентус» нынешний сезон проводит неоднозначно. После возврата 15 очков туринцы поднялись на 3 строчку в Серии А.

    А вот обороняется «Ювентус» достаточно монолитно. В 31 матче чемпионата Италии пропущено всего 26 мячей.

  • Тень былого Роналду. Звездный вингер не оправдывает саудовских вложений
  • Токсичный португалец проваливает свой первый сезон на Ближнем Востоке
  • 23/04/2023

    • Последний поединок принес команде разочарование. Дома туринцы минимально уступили «Наполи».

    «Старая Сеньора» наверняка намерена побороться за Кубок Италии. Правда, нужно заметно прибавлять в плане реализации.

    Гости предстанут в почти оптимальном кадровом сочетании. Не примет участие в матче лишь давненько травмированный Мойзе Кен.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 2.05.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Ювентуса» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды не намерены откладывать дело в долгий ящик, и явно начнут встречу с активных атак.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 8.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Рига — Метта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кадис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брага — Насьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.06
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Блэкберн — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 26.04.2023. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой обмен заказывали?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры