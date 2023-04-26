«Интер»
«Интер» нынешний сезон проводит крайне неоднозначно. Миланцы находятся на скромной 6 позиции в Серии А.
Правда, 11 поражений в 31 матче чемпионата — явный перебор. Да и пропускает команда частенько — 34 гола.
Коэффициенты матча Интер — Ювентус
В предыдущем туре чемпионата «Интер» наконец-то порадовал результатом. На выезде был разгромлен «Эмполи» (0:3).
Более того, миланцы прошли еще в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда Симоне Индзаги прошла «Бенфику».
«Интер» наверняка пойдет вперед с первых минут встречи. Тем паче, после выездной результативной ничьей (1:1) в первом матче есть все шансы на выход в финал.
«Ювентус»
«Ювентус» нынешний сезон проводит неоднозначно. После возврата 15 очков туринцы поднялись на 3 строчку в Серии А.
А вот обороняется «Ювентус» достаточно монолитно. В 31 матче чемпионата Италии пропущено всего 26 мячей.
Последний поединок принес команде разочарование. Дома туринцы минимально уступили «Наполи».
«Старая Сеньора» наверняка намерена побороться за Кубок Италии. Правда, нужно заметно прибавлять в плане реализации.
Гости предстанут в почти оптимальном кадровом сочетании. Не примет участие в матче лишь давненько травмированный Мойзе Кен.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 2.05.
На викторию «Ювентуса» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.40.
Обе команды не намерены откладывать дело в долгий ящик, и
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 8.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.