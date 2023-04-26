«Интер» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» нынешний сезон проводит крайне неоднозначно. Миланцы находятся на скромной 6 позиции в Серии А.

Правда, 11 поражений в 31 матче чемпионата — явный перебор. Да и пропускает команда частенько — 34 гола.

Коэффициенты матча Интер — Ювентус 1X2Новым игрокам 2.053.353.85Фрибет$40

В предыдущем туре чемпионата «Интер» наконец-то порадовал результатом. На выезде был разгромлен «Эмполи» (0:3).

Все прогнозы на футбол

Более того, миланцы прошли еще в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда Симоне Индзаги прошла «Бенфику».

«Интер» наверняка пойдет вперед с первых минут встречи. Тем паче, после выездной результативной ничьей (1:1) в первом матче есть все шансы на выход в финал.

«Ювентус»

«Ювентус» нынешний сезон проводит неоднозначно. После возврата 15 очков туринцы поднялись на 3 строчку в Серии А.

А вот обороняется «Ювентус» достаточно монолитно. В 31 матче чемпионата Италии пропущено всего 26 мячей.

Последний поединок принес команде разочарование. Дома туринцы минимально уступили «Наполи».

«Старая Сеньора» наверняка намерена побороться за Кубок Италии. Правда, нужно заметно прибавлять в плане реализации.

Гости предстанут в почти оптимальном кадровом сочетании. Не примет участие в матче лишь давненько травмированный Мойзе Кен.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 2.05.

На викторию «Ювентуса» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды не намерены откладывать дело в долгий ящик, и явно начнут встречу с активных атак .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 8.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.