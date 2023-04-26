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    «Интер» способен пройти «Ювентус»

    «Интер» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.95) и ставки на Кубок Италии 26 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Ювентус»
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    «Ювентус»
    «Интер» сыграет на своем поле против «Ювентуса» в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 26 Апреля 2023 года
    Интер
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    «Интер»

    Команда добралась до полуфинала Кубка Италии, где имеет неплохие шансы на победу в турнире. 4 апреля «Интер» сыграл первый матч с «Ювентусом» в полуфинале кубка, в котором никто не выявил победила (1:1).

    Миланская команда довольно средне проводит нынешний сезон, едва сохраняя позиции в еврокубках Серии А. «Интер» занимает 6-е место в турнирной таблице.

    Коэффициенты матча Интер — Ювентус

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    В последнее время команда выступает довольно мощно, проиграв всего один матч из последних 5-и. В первом матче полуфинала Кубка Италии «Интер» сравнял счет только на 90+5-й минуте встречи.

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    В одном из последних матчей «Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (3:3).

    В итальянском чемпионате «Интер» играет на своем поле с переменным успехом, выиграв 11 матчей из 16-и домашних. Стоит отметить, что команда пропустила только 9 мячей дома.

    «Ювентус»

    Команда сыграла первый матч с «Интером» в полуфинале Кубка Италии. Этот матч «Ювентус» должен был забирать, но гол миланской команды на 90+5-й минуте установил ничейный результат — 1:1.

    Совсем недавно стало известно, что «Ювентусу» вернули 15 очков в итальянском чемпионате, с тех пор команда занимает 3-е место в Серии А.

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    • Команда до сих пор является фаворитом в Кубке Италии, но пока в последнее время команда действует не очень стабильно.

    В последних 5-и встречах «Ювентус» выиграл только у «Спортинга» (1:0), а в последнем туре команда проиграла «Наполи» в принципиальном настроении.

    В гостях «Ювентус» выиграл 7 матчей из 15-и в нынешнем сезоне, занимая лишь 5-е место по этому показателю в лиге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 2.08. Успех «Ювентуса» оценивается в 3.75, ничья — в 3.40.

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    Под конец сезона «Интер» выглядит интереснее и мощнее «Ювентуса». Можно предположить, что именно миланская команда выйдет в финал Кубка Италии.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Индивидуальный тотал «Интера» 1.5 больше за 2.95.

    strong>Еще один вариант ставки — тотал голов 1 больше в 1 тайме за 2.07.

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    «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 26.04.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» способен пройти «Ювентус»
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