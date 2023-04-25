«Лидс»
«Белые» продолжают борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиге. В настоящий момент команда из одноименного города занимает 16-е мест в таблице. В активе «Павлинов» 29 очков.
«Лидс» только на один балл опережает «Эвертон», который в зоне вылета. Впереди подопечных Хави Грасии расположились «Вест Хэм» и «Борнмут». Вся борьба за выживание еще впереди и «Лидсу» необходимо поднажать.
Коэффициенты матча Лидс — Лестер
За 32 матча текущего сезона йоркширцы смогли 41 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили 62 мяча — в среднем два за игру. Из других турниров команда вылетела, поэтому сосредоточена исключительно на АПЛ.
В трех последних поединков коллектив потерпел поражение с общей разницей 3-13, при одной победе, поэтому гости находятся в откровенно плохой форме.
«Лестер»
Команда нынешний сезон проводит просто ужасно. На текущий момент «Лестер» находится на 17-м месте в турнирной таблице как раз над зоной вылета.
При этом отрыв от зоны вылета измеряется лучшей разницей мячей. Да и 20 поражений в 32 матчах — явно много для «Лис».
Минувший тур чемпионата принес команде успех, который и позволил клубу выбраться из зоны вылета. На своем поле ему удалось обыграть «Вулверхэмптон» (2:1).
До этой победы коллектив не знал выигрышей 10 поединков кряду, поэтому, вероятно, он приходит в себя и способен победить и в грядущей встрече.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Лидс», коэффициент на победу которого равен 2,18. Успех «Лестера» оценивается в 3,24, ничья — в 3,66.
В семи последних матчах было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,78.
Еще один вариант ставки — 2-й тайм будет результативнее 1-го за 2,44, ведь в пяти из шести последних матчах хозяев после перерыва было забито больше голов.