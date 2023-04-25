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    Кто упадет в зону вылета?

    «Лидс» — «Лестер». Прогноз (к. 1.78) и ставки на чемпионат Англии 25 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Лестер»
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    «Лидс» идет на 16-м месте
    «Лидс» сыграет на своем поле против «Лестера» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лидс» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Апреля 2023 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 22:00 Лестер Лестер
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    «Лидс»

    «Белые» продолжают борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиге. В настоящий момент команда из одноименного города занимает 16-е мест в таблице. В активе «Павлинов» 29 очков.

    «Лидс» только на один балл опережает «Эвертон», который в зоне вылета. Впереди подопечных Хави Грасии расположились «Вест Хэм» и «Борнмут». Вся борьба за выживание еще впереди и «Лидсу» необходимо поднажать.

    Коэффициенты матча Лидс — Лестер

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    За 32 матча текущего сезона йоркширцы смогли 41 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили 62 мяча — в среднем два за игру. Из других турниров команда вылетела, поэтому сосредоточена исключительно на АПЛ.

    Все прогнозы на АПЛ

    В трех последних поединков коллектив потерпел поражение с общей разницей 3-13, при одной победе, поэтому гости находятся в откровенно плохой форме.

    «Лестер»

    Команда нынешний сезон проводит просто ужасно. На текущий момент «Лестер» находится на 17-м месте в турнирной таблице как раз над зоной вылета.

    При этом отрыв от зоны вылета измеряется лучшей разницей мячей. Да и 20 поражений в 32 матчах — явно много для «Лис».

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    • Минувший тур чемпионата принес команде успех, который и позволил клубу выбраться из зоны вылета. На своем поле ему удалось обыграть «Вулверхэмптон» (2:1).

    До этой победы коллектив не знал выигрышей 10 поединков кряду, поэтому, вероятно, он приходит в себя и способен победить и в грядущей встрече.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лидс», коэффициент на победу которого равен 2,18. Успех «Лестера» оценивается в 3,24, ничья — в 3,66.

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    В семи последних матчах было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,78.

    Еще один вариант ставки — 2-й тайм будет результативнее 1-го за 2,44, ведь в пяти из шести последних матчах хозяев после перерыва было забито больше голов.

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    «Лидс» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 25.04.2023. Прогнозы на футбол. Кто упадет в зону вылета?
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