«Лидс» сыграет на своем поле против «Лестера» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лидс» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Белые» продолжают борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиге. В настоящий момент команда из одноименного города занимает 16-е мест в таблице. В активе «Павлинов» 29 очков.

«Лидс» только на один балл опережает «Эвертон», который в зоне вылета. Впереди подопечных Хави Грасии расположились «Вест Хэм» и «Борнмут». Вся борьба за выживание еще впереди и «Лидсу» необходимо поднажать.

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За 32 матча текущего сезона йоркширцы смогли 41 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили 62 мяча — в среднем два за игру. Из других турниров команда вылетела, поэтому сосредоточена исключительно на АПЛ.

Все прогнозы на АПЛ

В трех последних поединков коллектив потерпел поражение с общей разницей 3-13, при одной победе, поэтому гости находятся в откровенно плохой форме.

«Лестер»

Команда нынешний сезон проводит просто ужасно. На текущий момент «Лестер» находится на 17-м месте в турнирной таблице как раз над зоной вылета.

При этом отрыв от зоны вылета измеряется лучшей разницей мячей. Да и 20 поражений в 32 матчах — явно много для «Лис».

Минувший тур чемпионата принес команде успех, который и позволил клубу выбраться из зоны вылета. На своем поле ему удалось обыграть «Вулверхэмптон» (2:1).

До этой победы коллектив не знал выигрышей 10 поединков кряду, поэтому, вероятно, он приходит в себя и способен победить и в грядущей встрече.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лидс», коэффициент на победу которого равен 2,18. Успех «Лестера» оценивается в 3,24, ничья — в 3,66.

В семи последних матчах было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,78.

Еще один вариант ставки — 2-й тайм будет результативнее 1-го за 2,44, ведь в пяти из шести последних матчах хозяев после перерыва было забито больше голов.