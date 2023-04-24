«Гиресунспор» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехир» в рамках 31-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 17:00 мск. «Гиресунспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гиресунспор»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает неудачно. Сейчас «Гиресунспор» занимает 16 место в турнирной таблице, борясь за выживание в Суперлиге.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Пропустил «Гиресунспор» уже 50 мячей в 28 матчах.

В минувшем туре команда вновь потерпела поражение. На выезде «Гиресунспор» по всем статьям уступил «Анкарагюджю» (3:1).

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К слову, «Гиресунспор» до того уверенно минимально переиграл «Сивасспор». Да и вообще, в результатах команды стабильности минимум.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Гиресунспору» нужно как можно скорее отдаляться от опасной зоны.

«Истанбул Башакшехир»

Эта команда проводит не столь внятный сезон. Амбициозный клуб занимает лишь 5 строчку в таблице, хотя изначально претендовал на самые высокие места.

В 28 матчах «Истанбул Башакшехир» добыл лишь 13 побед. Да и атака явно не блещет: всего 37 забитых мячей.

В своем предыдущем поединке команда вновь разочаровала. Дома стамбульцы уступили землякам из «Фенербахче» (1:2).

Более того, эта коллизия стала для стамбульцев второй кряду. До того команда минимально уступила еще и «Истанбулспору».

«Истанбул Башакшехир» явно намеревается прервать серию своих неудач. Да и потенциально команда явно сильнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Истанбул Башакшехир» предлагают — 2.30.

На викторию «Гиресунспора» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.30.

«Истанбул Башакшехир» традиционно успешно противостоит «Гиресунспору» , выиграв 3 очных поединка из 5 последних.

Наш прогноз — Победа «Истанбул Башакшехир». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.