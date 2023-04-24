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    «Инстанбул Башакшехир» наконец-то победит

    «Гиресунспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Суперлига, 24 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гиресунспор» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Инстанбул Башакшехир»
    «Гиресунспор» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехир» в рамках 31-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 17:00 мск. «Гиресунспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 24 Апреля 2023 года
    Гиресунспор
  • Турция. Суперлига
    •  Гиресунспор 17:00 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
  • Стамбул
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    «Гиресунспор»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает неудачно. Сейчас «Гиресунспор» занимает 16 место в турнирной таблице, борясь за выживание в Суперлиге.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Пропустил «Гиресунспор» уже 50 мячей в 28 матчах.

    В минувшем туре команда вновь потерпела поражение. На выезде «Гиресунспор» по всем статьям уступил «Анкарагюджю» (3:1).

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    К слову, «Гиресунспор» до того уверенно минимально переиграл «Сивасспор». Да и вообще, в результатах команды стабильности минимум.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Гиресунспору» нужно как можно скорее отдаляться от опасной зоны.

    «Истанбул Башакшехир»

    Эта команда проводит не столь внятный сезон. Амбициозный клуб занимает лишь 5 строчку в таблице, хотя изначально претендовал на самые высокие места.

    В 28 матчах «Истанбул Башакшехир» добыл лишь 13 побед. Да и атака явно не блещет: всего 37 забитых мячей.

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  • Вчера

    • В своем предыдущем поединке команда вновь разочаровала. Дома стамбульцы уступили землякам из «Фенербахче» (1:2).

    Более того, эта коллизия стала для стамбульцев второй кряду. До того команда минимально уступила еще и «Истанбулспору».

    «Истанбул Башакшехир» явно намеревается прервать серию своих неудач. Да и потенциально команда явно сильнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Истанбул Башакшехир» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Гиресунспора» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.30.

    «Истанбул Башакшехир» традиционно успешно противостоит «Гиресунспору», выиграв 3 очных поединка из 5 последних.

    Наш прогноз — Победа «Истанбул Башакшехир». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гиресунспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.04.2023. Прогнозы на футбол. «Инстанбул Башакшехир» наконец-то победит
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