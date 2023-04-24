В 31-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» дома примет «Истанбул». Встреча состоится 24 апреля в 20:00 мск. «Фенербахче» — «Истанбул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Хозяева находятся на 2-й строчке в турнирной таблице. На их счету 63 набранных очка в 28 матчах. В одном пункте позади «Бешикташ», но при этом у «Фенербахче» есть две игры в запасе. Команда ведет борьбу за титул с «Галатасараем» и отстает от него всего на 6 пунктов.

«Фенербахче» выиграл 3 матча подряд в Суперлиге. Он обыграл «Карагюмрюк» (2:1), «Анкарагюджю» (2:1) и «Башакшехир» (2:1). Веса победной серии прибавляет разгром «Кайсериспора» (4:1) в 1/4 Кубка Турции.

Есть небольшие проблемы в составе, так как может отсутствовать один из лучших бомбардиров команды Миши Батшуайи. Игрок забил 10 мячей в этом сезоне.

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В любом случае есть Эннер Валенсия, который оформил 27 голов и является главным голеодором клуба, а также турнира в целом.

«Истанбулспор»

Команда с неба звезд не хватает. За 28 матчей она собрала 28 очков и ничем выразительным от остальных середняков и аутсайдеров не отличается.

В принципе отличие есть и оно плохое, так как «Истанбулспор» пропустил 55 голов. Это второй худший результат в сезоне. Также у него второй показатель по количеству поражений. Их у команды 16.

В последних турах гостям удалось зацепиться за очки. Они сначала выиграли у «Башакшехира» (1:0), а затем устроили боевую ничью с «Антальяспором» (3:3).

На выезде команда проиграла 2 матча подряд и 3 в последних 4 выступлениях. В двух последних поражениях гости пропустили по 3 гола.

Прогноз и ставки

1.22 и 12.0 — котировки на победу одной и другой команды. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.00.

«Фенербахче» борется за титул, у него уверенная серия побед и встретится он с одной из худших команд турнира. При этом «желтые канарейки» сыграют дома, а там они отлично выступают.

«Фенербахче» одержит уверенную победу с отрывом как минимум в пару голов. Соперник много пропускает в этом сезоне. Ставка на победу хозяев с форой -2 за 1.95.

Тотал будет больше 3.5. «Фенербахче» забивал минимум трижды в последних домашних матчах против «Инстанбулспора». Плюс, если вернется Батшуайи, то у хозяев будет два бомбардира в распоряжении.