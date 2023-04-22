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    Голов будет мало, забить могут не все

    «Химки» — «Торпедо». Ставки (к. 1.87) и прогноз на РПЛ 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Торпедо»
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    Равиль Нетфуллин
    В матче 24-го тура чемпионата России «Химки» примут «Торпедо». Встреча состоится 22 апреля в 14:00 мск на «Арене Химки». «Химки» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Апреля 2023 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «Химки»

    Клуб находится на предпоследней 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Даже в случае победы команда останется там же и в зону переходных матчей она не попадет. Более того, последний раз «Химки» выигрывали 4 ноября.

    Сейчас хозяева идут на длительной серии без побед, которая в основном состоит из поражений. В последних шести играх «красно-черные» потерпели 4 неудачи. Кроме того, у «Химок» не получается забить на протяжении четырех матчей.

    Коэффициенты матча Химки — Торпедо

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    В середине марта «Химки» проиграли «Ростову» (0:1). В апреле команда стартовала с крупного фиаско в матче с «Краснодаром» (0:6). Затем было поражение от ЦСКА (0:3). Последний результат — это нулевая ничья с «Крыльями Советов».

    Все прогнозы на РПЛ

    Хозяева проиграли 3 последних матча дома, не забив при этом ни одного гола. За весь отрезок сезона «Химки» выиграли дома только дважды.

    «Торпедо»

    «Автозаводцы» являются последней командой в таблице. У них в активе 13 набранных баллов. Разница у «Торпедо» с соперником в количестве поражений и ничьих — 4 и 16 соответственно. За прошедший отрезок сезона команда набрала только 3 победы.

    Из трех победы, две были одержаны совсем недавно. 19 марта «Торпедо» обыграло «Нижний Новгород» (3:0). 8 апреля у гостей была победа над «Факелом» (2:0). Все это прочередовалось с поражениями от «Ростова» (1:2) и «Спартака» (1:2).

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    • В любом случае видно, что у «Торпедо» дела идут немного лучше. В отличие от соперника коллектив из Москвы забивает уже 4 игры подряд, уступая при этом всех команда лиги по данному показателю.

    Стоит также отметить, что «бело-черные» меньше всех забивают на выезде (9). Семь из 11 выездных матчей команды завершились поражением.

    Прогноз и ставки

    Явного фаворита здесь нет. 2.38 дают на «Химки», 3.05 — на «Торпедо». Ничья выставлена с коэффициентом 3.45.

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    В первом круге «Химки» выиграли (3:1), но с тех пор результаты команды скатились и она уже давно не побеждает в чемпионате. К тому же и забивать часто у нее не получается.

    Каждой из команд очень важно выиграть и набрать 3 очка, чтобы побороться за шанс спастись. В таком случае, если кто-то откроет счет, то он его будет держать, меньше рискуя по ходу встречи. Тотал поединка будет меньше 2.5 (1.87).

    С учетом вывески и условий матча, может забить только одна команда. Ставка на обе забьют (нет) принимается с котировкой 2.11.

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    «Химки» — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. Голов будет мало, забить могут не все
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