В четверг, 20 апреля, в ответном поединке 1/4 финала Лиги конференций «Ницца» дома примет «Базель». Стадион «Гранд-Стад-де-Нис» в Ницце. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. «Ницца» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» упустила гостевую победу четвертьфинального поединка Лиги конференций против «Базеля» (2:2). В первом тайме французским «орлятам» пришлось отыгрываться. Терем Моффи за восемь минут отличился дважды, нападающий оформил дубль под занавес первой 45-ти минутки. После перерыва «Базелю» удалось уйти от поражения, сравняв счёт.

Шесть футболистов «Ниццы» не смогут помочь своей команде в ответном поединке с «Базелем». В лазарете французов Юсеф Аталь, Алексис Бека Бека, Маттиа Вити, Софиан Диоп, Джордан Лотомба и Николас Пепе.

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Все прогнозы на Лигу конференций

В 1/8 финала «Ницца» выбила из Лиги конференций молдавский «Шериф» (4:1 — по сумме двух матчей).

В чемпионате Франции «орлята» идут на девятом месте с активом в 45 очков. В 31 туре «Ницца» потерпела минимальное поражение в матче с «Брестом» (0:1).

«Базель»

«Базель» сохранил шансы на проход в полуфинал Лиги конференций, благодаря двум голам, которые были забиты в домашних стенах. Сначала Адмуни реализовал пенальти на 26-й минуте встречи. Затем он же поставил точку в противостоянии, оформив тем самым дубль, Адмуни забил мяч на 79-й минуте.

В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций не сыграет Серхио Лопес, игрок получил «горчичник» в первой встрече с «Ниццей», перебрал с жёлтыми карточками и схлопотал дисквалификацию на предстоящую игру на Лазурном берегу.

«Базель» весеннюю часть еврокубков начал со стыкового ранду, в котором был переигран «Трабзонспор» (0:1 — поражение в гостях и 2:0 — победа дома). Потом была 1/8 финала, в которой швейцарский клуб с трудом обыграл «Слован» из Братиславы (3:2 -домашняя победа и 2:2 — гостевая ничья).

В чемпионате Швейцарии «Базель» занимает шестое место, набрав 36 очков. Последний матч на внутренней арене команда завершила вничью с клубом «Янг Бойз» (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» можно поставить за 1.56, ничью оценивают в 4.20. А на победу «Базеля» — в 5.70.

Прогноз: «Ницца» играет дома, этот факт может придать уверенности в результативности команжы. «Базель» отсиживаться в обороне тоже не будет. Вполне ожидаем открытый футбол со стороны обеих команд.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.34.

Альтернативный прогноз: В первом поединке «Базель» дал бой, в принципе можно сыграть на форе команды, чтобы не рисковать.

Альтернативная ставка: Фора «Базеля» (1) с коэффициентом 2.00.