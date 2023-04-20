«АЗ Алкмар»
Команда успешно добралась до четвертьфинала Лиги конференций. На стадии 1/8 финала неожиданно обыграла итальянский «Лацио» (2:1, 2:1) и в 1/4 вышла на бельгийский «Андерлехт».
В чемпионате Нидерландов «АЗ Алкмар» выступает с переменным успехом. В последних 5-и турах команда дважды победила, столько же раз проиграла и однажды сыграла вничью.
Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Андерлехт
13 апреля «АЗ Алкмар» сыграл первый матч четвертьфинала ЛК с «Андерлехтом» (0:2), в котором ничего не смогла предложить сопернику. При этом, игра была равная, но гости совсем ничего не смогли создать.
Все прогнозы на Лигу конференций
В предстоящем матче «АЗ Алкмар» сыграет на своем поле. В последних 5-и домашних матчах в чемпионате команда проиграла лишь однажды, а в матче с «Лацио» выиграла со счетом 2:1.
«Андерлехт»
Команда проводит не самый удачный сезон, но в Лиге конференций «Андерлехт» выступает довольно уверенно. На стадии 1/8 финала ЛК бельгийцы прошли сильный «Вильярреал» (1:1 и 1:0), а в четвертьфинале команде попался «АЗ Алкмар».
В чемпионате Бельгии для «Андерлехта» осталась одна игра, в которой будет решаться судьба команды. Она может запрыгнуть в последний вагон еврокубков или остаться без Лиги конференций на следующий сезон.
Стоит отметить, что результаты «Андерлехта» в последнее время впечатляют. За последние 8 матчей во всех турнирах команда проиграла лишь однажды, одержала 5 побед и дважды сыграла вничью.
В первом матче с «АЗ Алкмаром» «Андерлехт» на своем поле показал, что действительно является фаворитом в этой паре. На чужом поле в чемпионате Бельгии команда проиграла 7 матчей из 17-и, а в матче с «Вильярреалом» и вовсе победила (1:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «АЗ Алкмара» можно поставить за 1.77, ничью оценивают в 3.85. А на победу «Андерлехта» — в 4.60.
Обе команды примерно равны. В первом матче «Андерлехт» сделал перевес в свою пользу. Можно предположить, что бельгийская команда выйдет в полуфинал ЛК, закончив вторую встречу ничейным результатом.
Ставка: Ничья с коэффициентом 3.85.
Альтернативный прогноз: Тотал 2.5 меньше за 1.93.