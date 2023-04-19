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    «Блэкберн» — «Ковентри». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Англии, 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Ковентри»
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    «Блэкберн»
    «Блэкберн» на своем поле сыграет против «Ковентри» в 43-м туре английского Чемпионшипа. Игра состоится 19 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Блэкберн» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Апреля 2023 года
    Блэкберн Роверс
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    •  Блэкберн Роверс 21:45 Ковентри Сити Ковентри Сити
  • Ковентри
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    «Блэкберн»

    После 41 проведенного поединка в первом английском дивизионе «Блэкберн» с 63 набранными очками находится в зоне плей-офф, на шестой строке. Однако группа преследователей отстает всего на один пункт.

    Последний раз в рамках чемпионата страны риверсайдцы побеждали чуть более месяца тому назад, одолев в домашнем поединке аутсайдера «Рединг» со счетом 2:1.

    Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Ковентри Сити

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    В последующих же четырех встречах «бродяги» сперва потерпели два сухих поражения, после чего дважды сыграли вничью — в гостях с «Хаддерсфилдом» 2:2 и на своем поле с «Халлом» 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Блэкберн» выступает весьма неплохо, проиграв только один матч из восьми последних при двух мировых исходах и пяти выигрышах.

    «Ковентри»

    «Ковентри» в турнирной таблице Чемпионшипа разместился вслед за своим предстоящим противником, имея в активе на балл меньше, но на одну сыгранную игру больше.

    У «небесно-голубых» только одно фиаско за прошедшие 13 встреч первенства. Помимо него, они в данный период еще расписали шесть мировых и столько же игр выиграли.

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    • В этом месяце коллектив провел четыре матча. Сперва он уступил, затем дважды подряд сыграл вничью, а в минувшем туре разгромил в гостевом поединке «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 3:0.

    Вне родных стен «Ковентри» не знает горечи поражений на протяжении последних семи встреч, выиграв за это время четыре из них и трижды отыграв вничью.

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    В первом круге «Ковентри» на своем поле смог минимально обыграть «Блэкберн» со счетом 1:0, а до этого эти клубы трижды подряд расписывали мировые между собой.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Блэкберна» — 2.45, победа «Ковентри» — 2.88, ничья — 3.30.

    Так как осечка в этой игре будет дорого стоит обоим командам, то наверняка они будут сильно осторожничать и больше внимание уделять защите, что и скажется на малой результативности поединка.

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    «Блэкберн» — «Ковентри»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. Соседи по турнирке строго сыграют в обороне
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