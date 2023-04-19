«Блэкберн» на своем поле сыграет против «Ковентри» в 43-м туре английского Чемпионшипа. Игра состоится 19 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Блэкберн» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

После 41 проведенного поединка в первом английском дивизионе «Блэкберн» с 63 набранными очками находится в зоне плей-офф, на шестой строке. Однако группа преследователей отстает всего на один пункт.

Последний раз в рамках чемпионата страны риверсайдцы побеждали чуть более месяца тому назад, одолев в домашнем поединке аутсайдера «Рединг» со счетом 2:1.

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В последующих же четырех встречах «бродяги» сперва потерпели два сухих поражения, после чего дважды сыграли вничью — в гостях с «Хаддерсфилдом» 2:2 и на своем поле с «Халлом» 0:0.

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В родных стенах «Блэкберн» выступает весьма неплохо, проиграв только один матч из восьми последних при двух мировых исходах и пяти выигрышах.

«Ковентри»

«Ковентри» в турнирной таблице Чемпионшипа разместился вслед за своим предстоящим противником, имея в активе на балл меньше, но на одну сыгранную игру больше.

У «небесно-голубых» только одно фиаско за прошедшие 13 встреч первенства. Помимо него, они в данный период еще расписали шесть мировых и столько же игр выиграли.

В этом месяце коллектив провел четыре матча. Сперва он уступил, затем дважды подряд сыграл вничью, а в минувшем туре разгромил в гостевом поединке «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 3:0.

Вне родных стен «Ковентри» не знает горечи поражений на протяжении последних семи встреч, выиграв за это время четыре из них и трижды отыграв вничью.

В первом круге «Ковентри» на своем поле смог минимально обыграть «Блэкберн» со счетом 1:0, а до этого эти клубы трижды подряд расписывали мировые между собой.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Блэкберна» — 2.45, победа «Ковентри» — 2.88, ничья — 3.30.

Так как осечка в этой игре будет дорого стоит обоим командам, то наверняка они будут сильно осторожничать и больше внимание уделять защите, что и скажется на малой результативности поединка.