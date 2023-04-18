«Сток Сити» сыграет на своем поле с «Уиганом» в рамках 43-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 21:45 мск. «Сток Сити» — «Уиган»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сток Сити»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит бледновато. На текущий момент «Сток Сити» находится на 16 месте в турнирной таблице.

Правда, оставшиеся матчи для команды уже вряд ли будут нести повышенную мотивацию. Зоны стыков команде не грозит, впрочем, как и зона вылета тоже.

В минувшем туре «Сток Сити» вновь разочаровал результатом. Дома команда потерпела поражение от «Вест Бромвича» (1:2).

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Уиганом» для команды традиционно складываются весьма удачно. Из 5 последних поединков выиграно 4 при одном поражении.

В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Серия без побед составляет уже 3 матча кряду, стало быть, пора бы ее прерывать.

«Уиган»

Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. На текущий момент «Уиган» находится на последнем 24 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

Отставание от спасительной 21 позиции измеряется 8 очками. За 4 тура до финиша отыграть такой гандикап будет крайне проблематично.

В предыдущем туре «Уиган» снова потерпел поражение. На выезде команда с минимальным счетом уступила «Блэкпулу».

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 42 матчах «Уиган» пропустил в свои ворота 63 мяча.

«Уиган» наверняка еще пободается за выживание. Гостям ничего другого и не остается, кроме как активно идти вперед.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сток Сити» предлагают — 1.55.

На викторию «Уигана» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.20.

Хозяева выглядят сильнее аутсайдера, и явно начнут встречу с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа «Сток Сити» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.