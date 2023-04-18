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    «Сток Сити» быстро вскроет оборону аутсайдера

    «Сток Сити» — «Уиган». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионшип, 18 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Уиган»
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    Льюис Бейкер
    «Сток Сити» сыграет на своем поле с «Уиганом» в рамках 43-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 21:45 мск. «Сток Сити» — «Уиган»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Апреля 2023 года
    Сток Сити
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    •  Сток Сити 21:45 Уиган Уиган
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    «Сток Сити»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит бледновато. На текущий момент «Сток Сити» находится на 16 месте в турнирной таблице.

    Правда, оставшиеся матчи для команды уже вряд ли будут нести повышенную мотивацию. Зоны стыков команде не грозит, впрочем, как и зона вылета тоже.

    В минувшем туре «Сток Сити» вновь разочаровал результатом. Дома команда потерпела поражение от «Вест Бромвича» (1:2).

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    Матчи с «Уиганом» для команды традиционно складываются весьма удачно. Из 5 последних поединков выиграно 4 при одном поражении.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Серия без побед составляет уже 3 матча кряду, стало быть, пора бы ее прерывать.

    «Уиган»

    Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. На текущий момент «Уиган» находится на последнем 24 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

    Отставание от спасительной 21 позиции измеряется 8 очками. За 4 тура до финиша отыграть такой гандикап будет крайне проблематично.

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    • В предыдущем туре «Уиган» снова потерпел поражение. На выезде команда с минимальным счетом уступила «Блэкпулу».

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 42 матчах «Уиган» пропустил в свои ворота 63 мяча.

    «Уиган» наверняка еще пободается за выживание. Гостям ничего другого и не остается, кроме как активно идти вперед.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сток Сити» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Уигана» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.20.

    Хозяева выглядят сильнее аутсайдера, и явно начнут встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Сток Сити» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Сток Сити» — «Уиган»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на футбол. «Сток Сити» быстро вскроет оборону аутсайдера
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