В субботу, 15 апреля, в 27-м туре первенства первой российской лиги «Уфа» на своем поле сыграет против тольяттинского «Акрона». Начало поединка намечено на 12:00 по мск. «Уфа» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

В турнирной таблице первенства первой российской лиг «Уфа» с 24 очками расположилась в зоне вылета, на 16 позиции. Отставание от безопасной строки составляет шесть баллов.

Башкирский коллектив за 26 проведенных встреч смог выиграть всего в шести из них, столько же раз он еще сыграл вничью и 14 раз уступал, забил только 25 голов, а пропустил на десять больше.

После выхода из зимней паузы уфимцы отыграли шесть матчей, выиграв два из них при четырех фиаско. В прошлом туре они уступили в гостях «Краснодару-2» 0:1, а игровым днем ранее разгромили дома 3:0 «СКА-Хабаровск».

Календарь и таблица ФНЛ

В родных стенах «Уфа» в этом чемпионате выступает не лучшим образом, выиграв всего четыре поединка из 12 проведенных. В отрезке же пяти последних игр у нее две виктории, две неудачи и одна мировая.

«Акрон»

У «Акрона» на счету 34 набранных очка, с которыми он расположился в середине турнирной таблицы Первой лиги, оторвавшись аж на девять пунктов от зоны вылета.

Тольяттинский коллектив смог отпраздновать в этом первенстве семь викторий, шесть встреч он еще проиграл и 13 раз делил очки со своими оппонентами, забил и пропустил по 28 голов.

Календарь и таблица РПЛ

Последний раз команда уступала аж в ноябре прошлого года. В минувшем туре первенства она расписала ничью 1:1 дома с «Енисеем», а немногим ранее смогла выйти в полуфинал Кубка России пути представителей лиг, одолев по пенальти московское «Динамо».

В рамках чемпионата страны у «Акрона» только одно поражение за последние восемь выездных встреч при четырех мировых исходах и трех выигрышах.

Между собой эти клубы провели только один поединок, который состоялся в первом круге этого первенства в Тольятти и завершился ничьей со счетом 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Акрона» — 2.50, победа «Уфы» — 2.78, ничья — 3.18.

«Уфе» нужно играть только на три очка, поэтому наверняка предложит сопернику открытую игру. Так что, скорее всего, смогут забить обе стороны.