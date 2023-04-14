«Ингулец»
«Ингулец» нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. Правда, сейчас команда поднялась на 9 место в таблице.
Главным бичом команды является слабая атака. В 19 сыгранных матчах подопечные Сергея Ковальца настреляли всего 19 мячей.
В своем последнем поединке «Ингулец» проиграл. На выезде петровцы с минимальным счетом уступили «Ворскле».
«Ингулец» не блещет стабильностью результатов. Петровцы могут проиграть дома «Черноморцу», а могут на выезде обыграть «Динамо».
В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Ингулец» потенциально способен прибавить, но нужно срочно повышать результативность.
«Колос»
Клуб из живописной Ковалевки находится на 7 месте в таблице. Команда Ярослава Вишняка мечтает о еврокубках, но стабильности в игре и результатах нет.
Главным бичом в игре команды является слабая атака. В 20 матчах игроки клуба из Киевской области забили лишь 18 раз.
В предыдущем туре «Колос» добыл крайне важную победу. Команда Вишняка провела свой лучший матч в сезоне, разгромив «Металлист 1925» (3:0).
Более того, ковалевцы в двух последних матчах оставляли свои ворота сухими. Отметим уверенные действия на последнем рубеже Евгения Волынца.
Команда Вишняка наверняка будет действовать в привычном стиле. Ставка будет сделана на острые проходы шустрых Сергея Болбата и его тезки Мякушко.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ингульца» предлагают — 2.55.
На викторию «Колоса» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.30.
«Колос» находится на заметном подъеме, к тому же
Наш прогноз — Победа «Колоса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.04.