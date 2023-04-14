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    Три зачетных пункта для «Колоса»?

    «Ингулец» — «Колос». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, УПЛ, 14 апреля 2023 года

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    «Ингулец» сыграет на своем поле с «Колосом» в рамках 21-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 14:00 мск. «Ингулец» — «Колос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 14 Апреля 2023 года
    Ингулец
  • Петрово
    •  Ингулец 14:00 Колос Колос
  • Ковалёвка
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    «Ингулец»

    «Ингулец» нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. Правда, сейчас команда поднялась на 9 место в таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 19 сыгранных матчах подопечные Сергея Ковальца настреляли всего 19 мячей.

    В своем последнем поединке «Ингулец» проиграл. На выезде петровцы с минимальным счетом уступили «Ворскле».

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    «Ингулец» не блещет стабильностью результатов. Петровцы могут проиграть дома «Черноморцу», а могут на выезде обыграть «Динамо».

    В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Ингулец» потенциально способен прибавить, но нужно срочно повышать результативность.

    «Колос»

    Клуб из живописной Ковалевки находится на 7 месте в таблице. Команда Ярослава Вишняка мечтает о еврокубках, но стабильности в игре и результатах нет.

    Главным бичом в игре команды является слабая атака. В 20 матчах игроки клуба из Киевской области забили лишь 18 раз.

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    • В предыдущем туре «Колос» добыл крайне важную победу. Команда Вишняка провела свой лучший матч в сезоне, разгромив «Металлист 1925» (3:0).

    Более того, ковалевцы в двух последних матчах оставляли свои ворота сухими. Отметим уверенные действия на последнем рубеже Евгения Волынца.

    Команда Вишняка наверняка будет действовать в привычном стиле. Ставка будет сделана на острые проходы шустрых Сергея Болбата и его тезки Мякушко.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ингульца» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Колоса» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.30.

    «Колос» находится на заметном подъеме, к тому же имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Победа «Колоса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.04.

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    «Ингулец» — «Колос»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. Три зачетных пункта для «Колоса»?
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