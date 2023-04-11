«Омония» сыграет на своем поле с «Арисом» в рамках 30-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 19:00 мск. «Омония» — «Арис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Омония»

Эта команда нынешний чемпионат проводит не лучшим образом. «Омония» замыкает первую шестерку, что очень скромно для амбициозного клуба.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 29 матчах игроки «Омонии» настреляли всего лишь 41 мяч.

В своем предыдущем поединке «Омония» не смогла добыть победу. В первом полуфинальном матче Кубка Кипра команда расписала мировую с «Пафосом» (1:1).

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Причем «Омония» до того обыграла тот самый «Пафос» в чемпионате (2:0). Причем в той встрече свой первый мяч на кипрее забил украинский форвард Артем Беседин.

В этом поединке хозяева явно не собираются отсиживаться в тылах. Даже не имея турнирной мотивации, «Омония» способна на сюрпризы.

«Арис»

Эта команда нынешний сезон проводит довольно удачно. Сейчас «Арис» находится на 2 месте в турнирной таблице.

Причем отставание от лидера АПОЭЛа составляет всего лишь 2 очка. Так что команде Александра Кокорина нужно выигрывать и ждать осечки конкурента.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Арис» на выезде минимально переиграл «Аполлон».

До того команда Кокорина разгромила АЕК из Ларнаки (4:0). К слову, российский форвард настрелял уже 11 мячей в чемпионате Кипра.

Гости явно будут действовать первым номером. «Арис» рассчитывает на мощь собственных атак, да и побеждать команде просто необходимо.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ариса» предлагают — 2.08.

На викторию «Омонии» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.48.

Гости борются за чемпионский титул , и явно будут максимально активны у ворот соперника.

Наш прогноз — Победа «Ариса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.