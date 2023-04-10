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    «Бродяги» наконец-то победят?!

    «Хаддерсфилд» — «Блэкберн». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Чемпионшип, 10 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Блэкберн»
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    Бен Бреретон
    «Хаддерсфилд» сыграет на своем поле с «Блэкберном» в рамках 41-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:30 мск. «Хаддерсфилд» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Апреля 2023 года
    Хаддерсфилд Таун
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    «Хаддерсфилд»

    Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно борется за сохранение прописки в Чемпионшип. Сейчас она занимает 20 место в таблице.

    Более того, отрыв от опасной зоны составляет всего 1 балл. Да и проигрывает команда частенько: 20 неудач в 40 матчах.

    В минувшем туре «Хаддерсфилд» добыл важнейшую викторию. На выезде команда одолела крепкий, по меркам лиги, «Уотфорд» (2:3).

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    Более того, эта победа стала для команды третьей кряду. А вот не проигрывает «Хаддерсфилд» уже почти на протяжении месяца.

    В матче первого круга «Хаддерсфилд» минимально уступил «бродягам». Так что, находясь на подъеме, хозяева могут рассчитывать на реванш.

    «Блэкберн»

    Эта команда находится на 6 месте, борясь как раз за выход в плей-офф. Правда, последние матчи «бродягам» не удаются.

    «Блэкберн» крайне слаб в плане реализации. В 39 матчах забито всего 43 мяча, притом, что пропустила команда на 2 гола больше.

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    • Вот и минувший тур принес команде разочарование. «Блэкберн» в родных стенах по всем статьям уступил «Норвичу» (0:2).

    Никак не может раззабиваться Бен Бреретон. Чилиец отличился лишь 12 мячами, хотя в прошлом сезоне настрелял аж 22 мяча.

    И, безусловно, продолжать терять очки никак не входит в планы гостей. «Блэкберн» явно будет активно атаковать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Блэкберна» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Хаддерсфилда» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.25.

    «Блэкберн» настроен прервать свою трехматчевую пораженческую серию, и явно будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Блэкберна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.

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    «Хаддерсфилд» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бродяги» наконец-то победят?!
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