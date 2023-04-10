«Хаддерсфилд» сыграет на своем поле с «Блэкберном» в рамках 41-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:30 мск. «Хаддерсфилд» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд»

Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно борется за сохранение прописки в Чемпионшип. Сейчас она занимает 20 место в таблице.

Более того, отрыв от опасной зоны составляет всего 1 балл. Да и проигрывает команда частенько: 20 неудач в 40 матчах.

В минувшем туре «Хаддерсфилд» добыл важнейшую викторию. На выезде команда одолела крепкий, по меркам лиги, «Уотфорд» (2:3).

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Более того, эта победа стала для команды третьей кряду. А вот не проигрывает «Хаддерсфилд» уже почти на протяжении месяца.

В матче первого круга «Хаддерсфилд» минимально уступил «бродягам». Так что, находясь на подъеме, хозяева могут рассчитывать на реванш.

«Блэкберн»

Эта команда находится на 6 месте, борясь как раз за выход в плей-офф. Правда, последние матчи «бродягам» не удаются.

«Блэкберн» крайне слаб в плане реализации. В 39 матчах забито всего 43 мяча, притом, что пропустила команда на 2 гола больше.

Вот и минувший тур принес команде разочарование. «Блэкберн» в родных стенах по всем статьям уступил «Норвичу» (0:2).

Никак не может раззабиваться Бен Бреретон. Чилиец отличился лишь 12 мячами, хотя в прошлом сезоне настрелял аж 22 мяча.

И, безусловно, продолжать терять очки никак не входит в планы гостей. «Блэкберн» явно будет активно атаковать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Блэкберна» предлагают — 2.55.

На викторию «Хаддерсфилда» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.25.

«Блэкберн» настроен прервать свою трехматчевую пораженческую серию , и явно будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Блэкберна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.