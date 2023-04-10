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    «Фрозиноне» приблизится к победе в чемпионате

    «Фрозиноне» — «Асколи». Ставки (к. 2.04) и прогноз на Серию B 10 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фрозиноне» — «Асколи»
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    «Фрозиноне»
    Матч 32-го тура итальянской Серии B между «Фрозиноне» и «Асколи» состоится 10 апреля в 16:00 по мск. «Фрозиноне» — «Асколи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 10 Апреля 2023 года
    Фрозиноне
  • Италия. Серия B
    •  Фрозиноне 16:00 Асколи Асколи
  • Италия. Серия B
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    «Фрозиноне»

    Команда практически гарантировала себе повыдение до Серии А по итогам сезона. «Фрозиноне» занимает 1-е место в турнирной таблице с 63 очками в активе. Команда ушла в отрыв от 3-й строчки, которая не гарантирует повышение, на 10 баллов.

    «Фрозиноне» проводит успешный сезон, находясь в комфортном отрыве от преледователей. Команда выиграла 19 матчей из 31-го в нынешнем сезоне.

    В последнее время «Фрозиноне» может проиграть любой команде. За последние 5 туров команда дома проиграла «Козенце» (0:1), дважды выиграла и столько же раз сыграла вничью.

    Все прогнозы на футбол

    «Фрозиноне» занимает 1-е место в лиге по результатам домашних матчей, проиграв всего две встречи на своем поле. Стоит отметить, что эти два поражения случились в последних 3-х матчах.

    В команде есть нападающий, который может решить исход матча. Самуэль Мулаттьери занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров лиги, забив 11 голов. В последних трех матчах форвард отметился тремя забитыми мячами.

    «Асколи»

    Команда ведет борьбу за выживание в Серии B. «Асколи» находится в зоне риска, занимая 13-е место в турнирной таблице, опережая красную зону лишь на 4 балла.

    Команда выиграла 10 матчей и нынешнем сезоне при 12-и поражениях. «Асколи» еще имеет теоретически шансы запрыгнуть в последний вагон плей-офф чемпионата, разрыв составляет 5 очков.

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    • В последних турах «Асколи» не похож на команду, которая способна бороться за высокие места, проиграв 3 матча из последних 5-и. За этот период «Асколи» пропустил 9 голов и 6 раз забил.

    «Асколи» и «Фрозиноне» уже встречались в нынешнем сезоне. В матче 13-го тура чемпионата «Асколи» на своем поле уступил сопернику (0:1). Стоит отметить, что во втором тайме команда осталась в меньшинстве и гостям удалось воспользоваться ситуацией.

    Прогноз и ставка

    На «Фрозиноне» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Асколи» — за 5.80.

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    «Фрозиноне» должна добавить в последних матчах, чтобы обеспечить себе выход в Серию А.

    Ставка — Победа «Фрозиноне» и тотал меньше 3.5 за 2.04.

    Также можно рассмотреть ставку на первый гол забьет «Фрозиноне» в 1 тайме за 2.02.

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    «Фрозиноне» — «Асколи»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. «Фрозиноне» приблизится к победе в чемпионате
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