Матч 32-го тура итальянской Серии B между «Фрозиноне» и «Асколи» состоится 10 апреля в 16:00 по мск. «Фрозиноне» — «Асколи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрозиноне»

Команда практически гарантировала себе повыдение до Серии А по итогам сезона. «Фрозиноне» занимает 1-е место в турнирной таблице с 63 очками в активе. Команда ушла в отрыв от 3-й строчки, которая не гарантирует повышение, на 10 баллов.

«Фрозиноне» проводит успешный сезон, находясь в комфортном отрыве от преледователей. Команда выиграла 19 матчей из 31-го в нынешнем сезоне.

В последнее время «Фрозиноне» может проиграть любой команде. За последние 5 туров команда дома проиграла «Козенце» (0:1), дважды выиграла и столько же раз сыграла вничью.

Все прогнозы на футбол

«Фрозиноне» занимает 1-е место в лиге по результатам домашних матчей, проиграв всего две встречи на своем поле. Стоит отметить, что эти два поражения случились в последних 3-х матчах.

В команде есть нападающий, который может решить исход матча. Самуэль Мулаттьери занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров лиги, забив 11 голов. В последних трех матчах форвард отметился тремя забитыми мячами.

«Асколи»

Команда ведет борьбу за выживание в Серии B. «Асколи» находится в зоне риска, занимая 13-е место в турнирной таблице, опережая красную зону лишь на 4 балла.

Команда выиграла 10 матчей и нынешнем сезоне при 12-и поражениях. «Асколи» еще имеет теоретически шансы запрыгнуть в последний вагон плей-офф чемпионата, разрыв составляет 5 очков.

В последних турах «Асколи» не похож на команду, которая способна бороться за высокие места, проиграв 3 матча из последних 5-и. За этот период «Асколи» пропустил 9 голов и 6 раз забил.

«Асколи» и «Фрозиноне» уже встречались в нынешнем сезоне. В матче 13-го тура чемпионата «Асколи» на своем поле уступил сопернику (0:1). Стоит отметить, что во втором тайме команда осталась в меньшинстве и гостям удалось воспользоваться ситуацией.

Прогноз и ставка

На «Фрозиноне» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Асколи» — за 5.80.

«Фрозиноне» должна добавить в последних матчах, чтобы обеспечить себе выход в Серию А.

Ставка — Победа «Фрозиноне» и тотал меньше 3.5 за 2.04.

Также можно рассмотреть ставку на первый гол забьет «Фрозиноне» в 1 тайме за 2.02.