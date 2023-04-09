ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович5 причин, почему Сергей Павлович победит Джона Джонса Девид Бекхэм на обложке EA Sports FC Играбельный рефери, драки, ретро-матчи и еще 7 вещей, которые пользователи хотят увидеть в EA Sports FC — симуляторе-наследнике FIFA 23 «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей
  • 22:10
    • «Наполи» в гостях одержал победу над «Лечче»
    Все новости спорта

    Команды вновь сыграют низовой матч?

    «Бетис» — «Кадис». Ставки (к. 2.11) и прогноз на Примеру, 9 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Бетис Прогнозы на Кадис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Кадис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бетис»
    9 апреля «Бетис» в родных стенах примет «Кадис» в рамках поединка 28-го тура Примеры. Игра начнется в 17:15 по мск. «Бетис» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 09 Апреля 2023 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 17:15 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
    •

    «Бетис»

    Команда проводит успешный сезон, находясь в зоне Еврокубков в испанской Примере. «Бетис» занимает 5-е место в турнирной таблице с 45-ю очками в активе, отставая от зоны Лиги чемпионов лишь на 3 балла.

    Команда вполне вероятно останется в еврокубковой зоне, ведь отрыв от 7-го места составляет 8 очков. «Бетис» проводит довольно ровный сезон, проиграв всего 8 встреч из 27-и.

    Коэффициенты матча Бетис — Кадис

    1X2Новым игрокам
  • 1.653.705.80Фрибет$40
    •

    В последних 7-и матчах в Примере «Бетис» проиграл лишь в матче с мадридским «Атлетико» (0:1), выиграл 4 матча и дважды сыграл вничью. За этот период команда забила 10 голов и 7 раз пропустила.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Стоит отметить, что в последних турах «Бетис» забивал не больше одного гола, у команды буксует атакующая линия. Несмотря на это, в домашних матчах у «Бетиса» все отлично. Команда проиграла всего 3 матча из 13-и домашних, забив 19 голов.

    «Кадис»

    Команда ведет борьбу за выживание в испанской Примере. «Кадис» занимает 15-е место в лиге с 28-ю очками в копилке. Команда точно не находится в безопасности, находясь от зоны вылета в одном балле.

    «Кадис» имеет проблемы с результативностью. Команда забила лишь 21 гол в 27-и матчах сезона — это предпоследнее место в лиге по голам. Также, «Кадис» является одной из худших команд по победам, всего лишь 6 викторий в сезоне.

  • Шоу Карима Бензема. Хет-трик француза отправил «Реал» в финал Кубка Испании
  • Кубковый разгром «Барселоны» на «Камп Ноу» — в нашем обзоре прессы
  • 06/04/2023

    • Несмотря на это, у команды предостаточно ничейных результатов. В последних 5-и турах «Кадис» проиграл лишь в одном матче, три раза сыграл вничью и один раз победил. Даже в удачный отрезок из 5-и встреч команда забила всего лишь 4 гола.

    Последняя очная встреча между «Кадисом» и «Бетисом» закончилась без забитых мячей. В самом начале нынешнего сезона команды разошлись миром.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.67.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Кадис» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.85.

    «Кадис» может зацепиться за результат в предстоящем матче, но «Бетис» выглядит мощнее.

    Наш прогноз — Индивидуальный тотал «Кадиса» 0.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал голов 2.5 меньше за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Даллас — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сакраменто — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Акрон — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ахмат — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бетис» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на футбол. Команды вновь сыграют низовой матч?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры