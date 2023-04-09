9 апреля «Бетис» в родных стенах примет «Кадис» в рамках поединка 28-го тура Примеры. Игра начнется в 17:15 по мск. «Бетис» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Команда проводит успешный сезон, находясь в зоне Еврокубков в испанской Примере. «Бетис» занимает 5-е место в турнирной таблице с 45-ю очками в активе, отставая от зоны Лиги чемпионов лишь на 3 балла.

Команда вполне вероятно останется в еврокубковой зоне, ведь отрыв от 7-го места составляет 8 очков. «Бетис» проводит довольно ровный сезон, проиграв всего 8 встреч из 27-и.

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В последних 7-и матчах в Примере «Бетис» проиграл лишь в матче с мадридским «Атлетико» (0:1), выиграл 4 матча и дважды сыграл вничью. За этот период команда забила 10 голов и 7 раз пропустила.

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Стоит отметить, что в последних турах «Бетис» забивал не больше одного гола, у команды буксует атакующая линия. Несмотря на это, в домашних матчах у «Бетиса» все отлично. Команда проиграла всего 3 матча из 13-и домашних, забив 19 голов.

«Кадис»

Команда ведет борьбу за выживание в испанской Примере. «Кадис» занимает 15-е место в лиге с 28-ю очками в копилке. Команда точно не находится в безопасности, находясь от зоны вылета в одном балле.

«Кадис» имеет проблемы с результативностью. Команда забила лишь 21 гол в 27-и матчах сезона — это предпоследнее место в лиге по голам. Также, «Кадис» является одной из худших команд по победам, всего лишь 6 викторий в сезоне.

Несмотря на это, у команды предостаточно ничейных результатов. В последних 5-и турах «Кадис» проиграл лишь в одном матче, три раза сыграл вничью и один раз победил. Даже в удачный отрезок из 5-и встреч команда забила всего лишь 4 гола.

Последняя очная встреча между «Кадисом» и «Бетисом» закончилась без забитых мячей. В самом начале нынешнего сезона команды разошлись миром.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.67.

На викторию «Кадис» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.85.

«Кадис» может зацепиться за результат в предстоящем матче, но «Бетис» выглядит мощнее.

Наш прогноз — Индивидуальный тотал «Кадиса» 0.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал голов 2.5 меньше за 1.75.