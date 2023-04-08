«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 17:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Волки» также проводят не совсем удачный сезон и борются за выживание в элитном английском дивизионе. Клуб провел уже 29 матчей в АПЛ, в которых набрали 28 очков. В настоящий момент команда занимает 14-е место в таблице.

«Вулверхэмптон» опережает зону вылета на один балл. Соперники подопечных Хулена Лопетеги в борьбе за место в АПЛ — это «Вест Хэм», «Ноттингем», «Эвертон», «Лестер», «Борнмут» и «Саутгемптон».

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Челси 1X2Новым игрокам 4.103.451.92Фрибет$40

«Вулверхэмптон» продолжает борьбу лишь в одном турнире, поэтому может полностью быть сконцентрированным на Премьер-лиге. Думается, что «Вулвз» сможет сохранить место в элите.

Все прогнозы на АПЛ

Вот уже три поединка кряду коллектив не знает побед при двух поражениях, а значит находится не в лучшей форме.

«Челси»

Лондонский клуб, казалось, начинает набирать обороты и постарается навязать борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Правда, «Синие» занимают лишь 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

В активе «Челси» 39 очков. Они на 14 пунктов отстают от четвертого «МЮ». Команда из столицы Англии уже явно не сможет побороться за место в топ-4, но ей необходимо стабильно побеждать, чтобы вообще попасть в еврокубки.

Подопечные Сальтора вылетели из Кубка Англии, но продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Они переиграли дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0) по сумме двух встреч и пробились в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.

В последних трех поединках коллектив не знает побед при двух ничьих при двух ничьих, поэтому также находятся не в лучшей форме, но все же его класс выше, чем у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,99. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 3,99, ничья — в 3,49.

В трех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют, и тотал меньше 4,5 голов за 2,27, что повторяет вышеуказанную ставку и при этом учитывает то, что в 14 последних матчах гостей было забито меньше 4,5 голов.