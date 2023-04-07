В 40-м туре английского Чемпионшипа «Суонси» на своем поле примет «Ковентри». Встреча пройдет 7 апреля и начнется в 17:00 по мск. «Суонси» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

«Суонси» с 49 набранными очками расположился в середине турнирной таблицы первого английского дивизиона, обезопасив себя от вылета, но и не претендует на повышение.

Валлийский коллектив смог выиграть свои две последние встречи первенства, поочередно обыграв в родных стенах 2:0 «Бристоль Сити» и на выезде в дерби «Кардифф» 362.

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Перед этой удачной серией «лебеди» не могли победить на протяжении шести матчей чемпионата, проиграв за это время пять матчей и один поединок закончив в ничью.

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У «Суонси» три фиаско на своем поле за прошедшие шесть поединков первенства. Также в этот период коллектив смог добыть две виктории и расписал одну ничью.

«Ковентри»

С 57 зачетными пунктами «Ковентри» в турнирной таблице первого английского дивизиона разместился на восьмой позиции. Отставание от зоны плей-офф составляет четыре пункта.

В своей последней проведенной игре первенства «небесно-голубые» были разгромлены на своем поле «Сток Сити» со счетом 0:4. И этим фиаско они прервали свою 9-матчевую серию без поражений.

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В этот удачный период команда смогла добыть пять викторий и четыре поединка еще свели вничью. Однако в этот удачный период она не пропускала всего лишь в трех играх.

Вот уже как пять встреч подряд «Ковентри» не уступает в выездных поединках чемпионата, выиграв в данном отрезке три игры при двух мировых результатах.

За последние четыре очных противостояния этих клубов трижды сильнее оказался «Суонси» и раз была ничья, состоявшаяся в первом круге текущего первенства — 3:3. В четырех из пяти последних игр этих команд забивали обе стороны.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Суонси» — 2.30, победа «Ковентри» — 3.20, ничья — 3.30.

В данном поединке прогнозируем обмен голами и верховой исход, ведь зачастую именно такими исходами и завершаются матчи между этими соперниками.