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    «Клинки» сразу понесутся в атаку

    «Шеффилд Юнайтед» — «Уиган». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионшип, 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Уиган»
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    Риан Брюстер
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Уиганом» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 17:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Уиган»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 07 Апреля 2023 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 17:00 Уиган Уиган
  • Англия. Чемпионшип
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    «Шеффилд Юнайтед»

    Эта команда борется за повышение в классе. Сейчас «клинки» находятся на 2 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

    Причем отрыв от 3 места составляет 6 очков. Так что «клинкам» нужно просто продолжать свой мощный ход, невзирая на конкурентов.

    В своем предыдущем поединке команда смогла разжиться 3 зачетными баллами. На выезде «Шеффилд Юнайтед» минимально переиграл «Норвич».

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    Сейчас «клинки» находятся на очень приличном ходу. Об этом свидетельствует действующая серия из 3 побед кряду.

    Нет сомнений, что этот поединок хозяева начнут активно. «Клинки» смотрятся куда сильнее соперника, и явно не будут тянуть с голами.

    «Уиган»

    «Уиган» скромно сражается за выживание. Правда, сейчас команда находится на дне турнирной таблицы с 24 очками в активе.

    А вот с поражениями у «Уиган» явный перебор. В 39 поединках команда 18 раз покидала поле на щите.

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    • Свой последний поединок команда провела весьма успешно. «Уиган» дома минимально одолел «КПР».

    Более того, «Уиган» не проигрывает уже в 3 матчах кряду. Команда изо всех сил пытается выбраться из подвала турнирной таблицы.

    «Уиган» наверняка будет действовать вторым номером. Вот только сможет ли аутсайдер тягаться с набравшими ход «клинками»?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Уигана» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.20.

    «Клинки» явно настроены на прямое повышение в классе, и явно начнут встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Уиган»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. «Клинки» сразу понесутся в атаку
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