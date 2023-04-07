«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Уиганом» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 17:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Уиган»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Эта команда борется за повышение в классе. Сейчас «клинки» находятся на 2 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

Причем отрыв от 3 места составляет 6 очков. Так что «клинкам» нужно просто продолжать свой мощный ход, невзирая на конкурентов.

В своем предыдущем поединке команда смогла разжиться 3 зачетными баллами. На выезде «Шеффилд Юнайтед» минимально переиграл «Норвич».

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Сейчас «клинки» находятся на очень приличном ходу. Об этом свидетельствует действующая серия из 3 побед кряду.

Нет сомнений, что этот поединок хозяева начнут активно. «Клинки» смотрятся куда сильнее соперника, и явно не будут тянуть с голами.

«Уиган»

«Уиган» скромно сражается за выживание. Правда, сейчас команда находится на дне турнирной таблицы с 24 очками в активе.

А вот с поражениями у «Уиган» явный перебор. В 39 поединках команда 18 раз покидала поле на щите.

Свой последний поединок команда провела весьма успешно. «Уиган» дома минимально одолел «КПР».

Более того, «Уиган» не проигрывает уже в 3 матчах кряду. Команда изо всех сил пытается выбраться из подвала турнирной таблицы.

«Уиган» наверняка будет действовать вторым номером. Вот только сможет ли аутсайдер тягаться с набравшими ход «клинками»?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.50.

На викторию «Уигана» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.20.

«Клинки» явно настроены на прямое повышение в классе, и явно начнут встречу с активных атак .

Наш прогноз — Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.