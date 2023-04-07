«Шеффилд Юнайтед»
Эта команда борется за повышение в классе. Сейчас «клинки» находятся на 2 месте в турнирной таблице Чемпионшип.
Причем отрыв от 3 места составляет 6 очков. Так что «клинкам» нужно просто продолжать свой мощный ход, невзирая на конкурентов.
В своем предыдущем поединке команда смогла разжиться 3 зачетными баллами. На выезде «Шеффилд Юнайтед» минимально переиграл «Норвич».
Сейчас «клинки» находятся на очень приличном ходу. Об этом свидетельствует действующая серия из 3 побед кряду.
Нет сомнений, что этот поединок хозяева начнут активно. «Клинки» смотрятся куда сильнее соперника, и явно не будут тянуть с голами.
«Уиган»
«Уиган» скромно сражается за выживание. Правда, сейчас команда находится на дне турнирной таблицы с 24 очками в активе.
А вот с поражениями у «Уиган» явный перебор. В 39 поединках команда 18 раз покидала поле на щите.
Свой последний поединок команда провела весьма успешно. «Уиган» дома минимально одолел «КПР».
Более того, «Уиган» не проигрывает уже в 3 матчах кряду. Команда изо всех сил пытается выбраться из подвала турнирной таблицы.
«Уиган» наверняка будет действовать вторым номером. Вот только сможет ли аутсайдер тягаться с набравшими ход «клинками»?!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.50.
На викторию «Уигана» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.20.
«Клинки» явно настроены на прямое повышение в классе, и
Наш прогноз — Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.