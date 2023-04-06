«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» находится на четвертой строчке, набрав в 27-ми матчах 50 очков.
«Дьяволы» выбыли из чемпионской гонки, но при этом они уже выиграли Кубок лиги и продолжают борьбу за победу в Лиге Европы и Кубке Англии.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Брентфорд
Но при этом в клубе прекрасно понимают, что главным индикатором успеха станет выход в Лигу чемпионов. С этим уже возникают проблемы, ведь «Манчестер Юнайтед» не выиграл три последних матча в АПЛ при двух поражениях.
В целом, до поражения от «Ньюкасла» (0:2) в прошлом туре коллектив не знал поражений четыре игры кряду при трех победах, так что способен реабилитироваться в грядущем матче.
«Брентфорд»
Команда из одноименного города является середняком лиги и располагается на 7-м месте. В активе «пчел» 43 пункта по итогам 28 матчей.
От вылета клуб себя уже давно спас, но у него есть прекрасная возможность побороться даже за топ-5, поскольку отставание небольшое — четыре очка, а из всех Кубков подопечные Томаса Франка уже вылетели.
На счету «Брентфорда» в текущем сезоне 46 забитых мячей. Пропустила команда 37 голов. Из этого можно сделать вывод, что она проводит достаточно результативные матчи.
Коллектив не знала поражений в трех предыдущих поединках и уступила лишь раз в 10 последних матчах, так что гости способны отобрать очки у фаворита, который явно хромает.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 1,64. Успех «Брентфорда» оценивается в 5,23, ничья — в 4,21.
Маркус Рашфорд забил больше трети голов «Манчестер Юнайтед» в АПЛ — 14 из 41.
Поэтому наши прогноз и ставка — Рашфорд забьет за 2,18.
Еще один вариант ставки — «Брентфорд» не проиграет за 2,33, ведь гости проиграли лишь раз в последних 10 матчах.