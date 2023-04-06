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    Вернется ли «Манчестер Юнайтед» к победам в АПЛ?

    «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, АПЛ, 5 апреля 2023 года

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    «Юнайтед» зависит от голов Рашфорда
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках отложенного матча 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Апреля 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» находится на четвертой строчке, набрав в 27-ми матчах 50 очков.

    «Дьяволы» выбыли из чемпионской гонки, но при этом они уже выиграли Кубок лиги и продолжают борьбу за победу в Лиге Европы и Кубке Англии.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Брентфорд

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    Но при этом в клубе прекрасно понимают, что главным индикатором успеха станет выход в Лигу чемпионов. С этим уже возникают проблемы, ведь «Манчестер Юнайтед» не выиграл три последних матча в АПЛ при двух поражениях.

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    В целом, до поражения от «Ньюкасла» (0:2) в прошлом туре коллектив не знал поражений четыре игры кряду при трех победах, так что способен реабилитироваться в грядущем матче.

    «Брентфорд»

    Команда из одноименного города является середняком лиги и располагается на 7-м месте. В активе «пчел» 43 пункта по итогам 28 матчей.

    От вылета клуб себя уже давно спас, но у него есть прекрасная возможность побороться даже за топ-5, поскольку отставание небольшое — четыре очка, а из всех Кубков подопечные Томаса Франка уже вылетели.

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    • На счету «Брентфорда» в текущем сезоне 46 забитых мячей. Пропустила команда 37 голов. Из этого можно сделать вывод, что она проводит достаточно результативные матчи.

    Коллектив не знала поражений в трех предыдущих поединках и уступила лишь раз в 10 последних матчах, так что гости способны отобрать очки у фаворита, который явно хромает.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 1,64. Успех «Брентфорда» оценивается в 5,23, ничья — в 4,21.

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    Маркус Рашфорд забил больше трети голов «Манчестер Юнайтед» в АПЛ — 14 из 41.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Рашфорд забьет за 2,18.

    Еще один вариант ставки — «Брентфорд» не проиграет за 2,33, ведь гости проиграли лишь раз в последних 10 матчах.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Манчестер Юнайтед» к победам в АПЛ?
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