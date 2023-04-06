«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках отложенного матча 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на четвертой строчке, набрав в 27-ми матчах 50 очков.

«Дьяволы» выбыли из чемпионской гонки, но при этом они уже выиграли Кубок лиги и продолжают борьбу за победу в Лиге Европы и Кубке Англии.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Брентфорд 1X2Новым игрокам 1.634.155.00Фрибет$40

Но при этом в клубе прекрасно понимают, что главным индикатором успеха станет выход в Лигу чемпионов. С этим уже возникают проблемы, ведь «Манчестер Юнайтед» не выиграл три последних матча в АПЛ при двух поражениях.

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В целом, до поражения от «Ньюкасла» (0:2) в прошлом туре коллектив не знал поражений четыре игры кряду при трех победах, так что способен реабилитироваться в грядущем матче.

«Брентфорд»

Команда из одноименного города является середняком лиги и располагается на 7-м месте. В активе «пчел» 43 пункта по итогам 28 матчей.

От вылета клуб себя уже давно спас, но у него есть прекрасная возможность побороться даже за топ-5, поскольку отставание небольшое — четыре очка, а из всех Кубков подопечные Томаса Франка уже вылетели.

На счету «Брентфорда» в текущем сезоне 46 забитых мячей. Пропустила команда 37 голов. Из этого можно сделать вывод, что она проводит достаточно результативные матчи.

Коллектив не знала поражений в трех предыдущих поединках и уступила лишь раз в 10 последних матчах, так что гости способны отобрать очки у фаворита, который явно хромает.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 1,64. Успех «Брентфорда» оценивается в 5,23, ничья — в 4,21.

Маркус Рашфорд забил больше трети голов «Манчестер Юнайтед» в АПЛ — 14 из 41.

Поэтому наши прогноз и ставка — Рашфорд забьет за 2,18.

Еще один вариант ставки — «Брентфорд» не проиграет за 2,33, ведь гости проиграли лишь раз в последних 10 матчах.