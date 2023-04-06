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    «Краснодар» снова удачно сыграет против «Ростова»?

    «Краснодар» — «Ростов». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок России, 6 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ростов»
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    Михайло Баньяц
    6 апреля в полуфинальном поединке пути представителей лиг Кубка России «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ростова». Игра начнется в 20:00 по мск. «Краснодар» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 06 Апреля 2023 года
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    «Краснодар»

    «Краснодар» начал свое выступление в этом розыгрыше Кубке России с пути РПЛ, где добрался до четвертьфинала, но там проиграл по сумме двух матчей ЦСКА (1:0 и 0:3) и отправился в путь представителей лиг.

    И там «быки» уже успели преодолеть один этап, разгромив на предыдущей стадии в Грозном местный «Ахмат» со счетом 3:0. Правда, большую часть матча хозяева играли в меньшинстве.

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    В чемпионате же страны «Краснодар» по итогам 21 проведенного тура разместился с 32 набранными очками на восьмой позиции, отставая всего на три пункта от пятой строки.

    В преддверии этого поединка краснодарцы в рамках РПЛ одержали крупную выездную викторию над «Химками» со счетом 6:0. И эта виктория стала для них четвертой за прошедшие шесть встреч.

    Календарь и таблица РПЛ

    Отметим, что на своем поле «Краснодар» с учетом всех турниров не проигрывает вот уже пять матчей, победив за это время в четырех из них при одной мировой.

    «Ростов»

    «Ростов» аналогично своему предстоящему противнику был выбит на стадии четвертьфинала пути РПЛ, проиграв противостоянии «Уралу» из Екатеринбурга — 1:1 и 1:2.

    На предыдущем этапе пути представителей лиг этого розыгрыша Кубка России «желто-синие» выбили «Нижний Новгород», обыграв его на выезде с минимальным счетом 1:0.

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  • РПЛ: Итоги 21-го тура
  • 03/04/2023

    • В турнирной таблице российского чемпионата «Ростов» с 44 очками находится на второй позиции, отставая на семь баллов от первого «Зенита» и опережая на три очка ближайшего преследователя.

    Накануне ростовский клуб в рамках РПЛ на своей территории с трудом справился со столичным «Торпедо», выиграв 2:1. И эта виктория стала для него четвертой подряд с учетом всех турниров.

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    Вне родных стен в отрезке последних шести игр во всех турнирах «Ростов» смог выиграть в четырех из них, а два других поединка он проиграл.

    За минувшие пять очных противостояний этих клубов четыре раза сильнее оказались краснодарцы и один поединок остался за «Ростовом». В четырех случаях матчи были верховыми.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Краснодара» — 2.10, победа «Ростова» — 3.70, ничья — 3.72.

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    Проход: «Краснодара» — 1.70; «Ростова» — 2.17.

    Учитывая кубковый характер матча, на этот раз не стоит ждать от соперников открытого футбола с изобилием забитых мячей. Так что прогнозируем низы.

    А что касаемо победителя противостояния, то отдадим предпочтение «Краснодару», который имеет неплохую статистику в поединках с предстоящим противником.

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    «Краснодар» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на футбол. «Краснодар» снова удачно сыграет против «Ростова»?
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