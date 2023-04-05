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    «Фейеноорд» снова расправится с «Аяксом»

    «Фейеноорд» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Кубок Нидерландов, 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Аякс»
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    Сантьяго Хименес
    «Фейеноорд» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 1/2 финала Кубка Нидерландов. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 21:00 мск. «Фейеноорд» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Кубок 06 Апреля 2023 года
    Фейеноорд
  • Нидерланды. Кубок
    •  Фейеноорд 21:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    «Фейеноорд»

    Эта команда нынешний сезон проводит блестяще. Роттердамцы уверенно лидируют в чемпионате и уже не должны упустить долгожданное чемпионство.

    «Фейеноорд» опережает «Аякс» и ПСВ на 8 очков. При этом в пассиве у команды лишь 1 поражение в чемпионате.

    В своем предыдущем поединке «Фейеноорд» добыл 3 очка. В дерби со «Спартой» команда уверенно победила (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с амстердамцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фейеноорд» выиграл лишь 1 раз при 3 поражениях.

    «Фейеноорд» лишь 2 недели назад обыграл амстердамцев в чемпионате (2:3). Так что психологическое преимущество у роттердамцев имеется.

    «Аякс»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не столь уверенно. Сейчас она занимает 2 место в турнирной таблице.

    Амстердамцы традиционно мощно и агрессивно атакуют. В 27 поединках игроки «Аякса» наколотили уже 72 мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Аякс» не смог на выезде одолеть «Гоу Эхед Иглз» (0:0).

    Да и вообще, победы даются амстердамцам натужно. Особенно часто ошибается команда у своих ворот.

    «Аякс» наверняка постарается отомстить «Фейеноорду» за последнее поражение. Гостям, к тому же, нужно реабилитироваться за неудачи в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Аякса» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.50.

    Роттердамцы смотрятся монолитнее «Аякса», и явно постараются воспользоваться преимуществом своего поля.

    Наш прогноз — Победа «Фейеноорда». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.

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    «Фейеноорд» — «Аякс»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на футбол. «Фейеноорд» снова расправится с «Аяксом»
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