«Фейеноорд» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 1/2 финала Кубка Нидерландов. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 21:00 мск. «Фейеноорд» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

Эта команда нынешний сезон проводит блестяще. Роттердамцы уверенно лидируют в чемпионате и уже не должны упустить долгожданное чемпионство.

«Фейеноорд» опережает «Аякс» и ПСВ на 8 очков. При этом в пассиве у команды лишь 1 поражение в чемпионате.

В своем предыдущем поединке «Фейеноорд» добыл 3 очка. В дерби со «Спартой» команда уверенно победила (1:3).

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Матчи с амстердамцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фейеноорд» выиграл лишь 1 раз при 3 поражениях.

«Фейеноорд» лишь 2 недели назад обыграл амстердамцев в чемпионате (2:3). Так что психологическое преимущество у роттердамцев имеется.

«Аякс»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не столь уверенно. Сейчас она занимает 2 место в турнирной таблице.

Амстердамцы традиционно мощно и агрессивно атакуют. В 27 поединках игроки «Аякса» наколотили уже 72 мяча.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Аякс» не смог на выезде одолеть «Гоу Эхед Иглз» (0:0).

Да и вообще, победы даются амстердамцам натужно. Особенно часто ошибается команда у своих ворот.

«Аякс» наверняка постарается отомстить «Фейеноорду» за последнее поражение. Гостям, к тому же, нужно реабилитироваться за неудачи в чемпионате.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают — 2.45.

На викторию «Аякса» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.50.

Роттердамцы смотрятся монолитнее «Аякса» , и явно постараются воспользоваться преимуществом своего поля.

Наш прогноз — Победа «Фейеноорда». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.