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    «Фиорентина» сделает шаг в финал Кубка Италии

    «Кремонезе» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Кубок Италии, 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кремонезе» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина» выиграла девять последних матчей
    «Кремонезе» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:00 мск. «Кремонезе» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 05 Апреля 2023 года
    Кремонезе
  • Кремона
    •  Кремонезе 22:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Кремонезе»

    «Кремонезе» сенсационно пробился в полуфинал Кубка Италии после того, как на предыдущей стадии выбил на выезде «Рому» (2:1).

    Команда при этом проваливает нынешний сезон в Серии А, где занимает последнее 20-е место в турнирной таблице, имея лишь теоретические шансы на сохранение прописки в чемпионате.

    Коэффициенты матча Кремонезе — Фиорентина

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    «Кремонезе» выиграл всего один матч из 28-ми в нынешнем сезоне, сыграла 10 раз вничью и 17 встреч проиграли. Единственный матч команда выиграла у... «Ромы» (2:1) 28 февраля.

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    Коллектив не знает побед пять поединков кряду во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, при трех поражениях, так что, очевидно, будет аутсайдером дуэли.

    «Фиорентина»

    Команда не без труда добралась до 1/2 финала Кубка Италии. На стадии 1/4 финала «Фиорентина» в упорном матче обыграла «Торино» (2:1).

    Флорентийцы находятся на привычном для себя 9-м месте в турнирной таблице Серии А. Зато оборона «Фиалок» относительно монолитна, дав сбой 31 раз.

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    • Кроме того, «Скуадра Виола» пробилась в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против польского «Лех» из Познани.

    Коллектив не знает поражений 11 матчей кряду во всех турнирах при девяти победах в последних из них, так что находятся в превосходной форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фиорентину», коэффициент на победу которой равен 1,72. Успех «Кремонезе» оценивается в 4,71, ничья — в 3,49.

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    В четырех из шести последних матчей гости побеждали с «сухим» счетом.

    Поэтому наши прогноз и ставка — победа любой команды с «сухим» счетом за 2,06.

    Еще один вариант ставки — «Фиорентина» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,04, ведь шесть из девяти последних победных матчей гостей завершились с тотал больше 1,5 голов.

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    «Кремонезе» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» сделает шаг в финал Кубка Италии
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