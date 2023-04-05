«Кремонезе»
«Кремонезе» сенсационно пробился в полуфинал Кубка Италии после того, как на предыдущей стадии выбил на выезде «Рому» (2:1).
Команда при этом проваливает нынешний сезон в Серии А, где занимает последнее 20-е место в турнирной таблице, имея лишь теоретические шансы на сохранение прописки в чемпионате.
Коэффициенты матча Кремонезе — Фиорентина
«Кремонезе» выиграл всего один матч из 28-ми в нынешнем сезоне, сыграла 10 раз вничью и 17 встреч проиграли. Единственный матч команда выиграла у... «Ромы» (2:1) 28 февраля.
Коллектив не знает побед пять поединков кряду во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, при трех поражениях, так что, очевидно, будет аутсайдером дуэли.
«Фиорентина»
Команда не без труда добралась до 1/2 финала Кубка Италии. На стадии 1/4 финала «Фиорентина» в упорном матче обыграла «Торино» (2:1).
Флорентийцы находятся на привычном для себя 9-м месте в турнирной таблице Серии А. Зато оборона «Фиалок» относительно монолитна, дав сбой 31 раз.
Кроме того, «Скуадра Виола» пробилась в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против польского «Лех» из Познани.
Коллектив не знает поражений 11 матчей кряду во всех турнирах при девяти победах в последних из них, так что находятся в превосходной форме.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Фиорентину», коэффициент на победу которой равен 1,72. Успех «Кремонезе» оценивается в 4,71, ничья — в 3,49.
В четырех из шести последних матчей гости побеждали с «сухим» счетом.
Поэтому наши прогноз и ставка — победа любой команды с «сухим» счетом за 2,06.
Еще один вариант ставки — «Фиорентина» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,04, ведь шесть из девяти последних победных матчей гостей завершились с тотал больше 1,5 голов.