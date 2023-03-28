Румыния сыграет на своем поле с Беларусью в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:45 мск. Румыния — Беларусь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Румыния

Сборная Румынии ударно стартовала в отборе на главное европейское соревнование четырехлетия. «Желтые» на выезде без проблем разобрались со сборной Андорры (2:0). За «трехцветных» забивали Деннис Ман и Денис Алибек.

«Карпатские ребята» не смогли пробиться на чемпионат мира 2022 года в Катар, поэтому в конце прошлого года проводили товарищеские матчи. Румыны на своем поле проиграли Словении со счетом 1:2, но зато на выезде без проблем разгромили Молдову (5:0).

Коэффициенты матча Румыния — Белоруссия 1X2Новым игрокам 1.404.3010.00Фрибет$40

До этого Румыния принимала участие в Лиге В Лиги наций и выступила там очень плохо. Несмотря на то, что подопечные Эдварда Йорденеску набрали семь, плотность в группе была такая, что они заняли последнее место и вылетели в Лигу С. Также в этом квартете были Босния и Герцеговина, Финляндия и Черногория.

Все прогнозы на футбол

После этой игры сборная Румынии вновь соберется вместе в июне, когда проведет еще два матча отбора на Евро-2024. 16 июня Румыния на выезде сыграет с Косово, а 19 числа также в гостях сразится со Швейцарией.

Беларусь

Белорусы крайне неудачно стартовали в текущем отборе. Национальная команда страны в номинально домашнем матче (играли на нейтральном поле) без шансов проиграла сборной Швейцарии, пропустив пять мячей, на что не смогла ответить даже голом престижа.

Подопечные Георгия Кондратьева в конце прошлого года также провели два контрольных матча. Сначала сборная Беларуси переиграла команду Сирии (1:0), а затем уступила сборной Омана (0:2).

«Белые крылья», как называют сборную Беларуси, ранее также провалили Лигу наций. Они принимали участие в Лиге С и заняли последнее место, набрав лишь три очка в шести встречах. В одной группе с ними были Казахстан, Азербайджан и Словакия.

В начале лета сборная Беларуси продолжит отбираться на главный турнир четырехлетия в Европе. Она проведет встречи с национальными командами Израиля и Косово. Обе игры будут «домашними».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом хозяев поля. На победу Румынии предлагают поставить за 1.40.

На викторию Беларуси дают 9.40, ничья оценена в 4.60.

Наши ставка и прогноз — обе команды забьют. Уж очень хороший коэффициент дают на такой исход.

Также поставим на то, что Румынию одержит победу минимум в два мяча.