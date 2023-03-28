Румыния
Сборная Румынии ударно стартовала в отборе на главное европейское соревнование четырехлетия. «Желтые» на выезде без проблем разобрались со сборной Андорры (2:0). За «трехцветных» забивали Деннис Ман и Денис Алибек.
«Карпатские ребята» не смогли пробиться на чемпионат мира 2022 года в Катар, поэтому в конце прошлого года проводили товарищеские матчи. Румыны на своем поле проиграли Словении со счетом 1:2, но зато на выезде без проблем разгромили Молдову (5:0).
Коэффициенты матча Румыния — Белоруссия
До этого Румыния принимала участие в Лиге В Лиги наций и выступила там очень плохо. Несмотря на то, что подопечные Эдварда Йорденеску набрали семь, плотность в группе была такая, что они заняли последнее место и вылетели в Лигу С. Также в этом квартете были Босния и Герцеговина, Финляндия и Черногория.
После этой игры сборная Румынии вновь соберется вместе в июне, когда проведет еще два матча отбора на Евро-2024. 16 июня Румыния на выезде сыграет с Косово, а 19 числа также в гостях сразится со Швейцарией.
Беларусь
Белорусы крайне неудачно стартовали в текущем отборе. Национальная команда страны в номинально домашнем матче (играли на нейтральном поле) без шансов проиграла сборной Швейцарии, пропустив пять мячей, на что не смогла ответить даже голом престижа.
Подопечные Георгия Кондратьева в конце прошлого года также провели два контрольных матча. Сначала сборная Беларуси переиграла команду Сирии (1:0), а затем уступила сборной Омана (0:2).
«Белые крылья», как называют сборную Беларуси, ранее также провалили Лигу наций. Они принимали участие в Лиге С и заняли последнее место, набрав лишь три очка в шести встречах. В одной группе с ними были Казахстан, Азербайджан и Словакия.
В начале лета сборная Беларуси продолжит отбираться на главный турнир четырехлетия в Европе. Она проведет встречи с национальными командами Израиля и Косово. Обе игры будут «домашними».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом хозяев поля. На победу Румынии предлагают поставить за 1.40.
На викторию Беларуси дают 9.40, ничья оценена в 4.60.
Наши ставка и прогноз — обе команды забьют. Уж очень хороший коэффициент дают на такой исход.
Также поставим на то, что Румынию одержит победу минимум в два мяча.