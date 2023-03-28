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    Без шансов для Беларуси

    Румыния — Беларусь. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Евро-2024, 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Беларусь
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    Сборная Румынии
    Румыния сыграет на своем поле с Беларусью в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:45 мск. Румыния — Беларусь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 28 Марта 2023 года
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    Румыния

    Сборная Румынии ударно стартовала в отборе на главное европейское соревнование четырехлетия. «Желтые» на выезде без проблем разобрались со сборной Андорры (2:0). За «трехцветных» забивали Деннис Ман и Денис Алибек.

    «Карпатские ребята» не смогли пробиться на чемпионат мира 2022 года в Катар, поэтому в конце прошлого года проводили товарищеские матчи. Румыны на своем поле проиграли Словении со счетом 1:2, но зато на выезде без проблем разгромили Молдову (5:0).

    Коэффициенты матча Румыния — Белоруссия

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    До этого Румыния принимала участие в Лиге В Лиги наций и выступила там очень плохо. Несмотря на то, что подопечные Эдварда Йорденеску набрали семь, плотность в группе была такая, что они заняли последнее место и вылетели в Лигу С. Также в этом квартете были Босния и Герцеговина, Финляндия и Черногория.

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    После этой игры сборная Румынии вновь соберется вместе в июне, когда проведет еще два матча отбора на Евро-2024. 16 июня Румыния на выезде сыграет с Косово, а 19 числа также в гостях сразится со Швейцарией.

    Беларусь

    Белорусы крайне неудачно стартовали в текущем отборе. Национальная команда страны в номинально домашнем матче (играли на нейтральном поле) без шансов проиграла сборной Швейцарии, пропустив пять мячей, на что не смогла ответить даже голом престижа.

    Подопечные Георгия Кондратьева в конце прошлого года также провели два контрольных матча. Сначала сборная Беларуси переиграла команду Сирии (1:0), а затем уступила сборной Омана (0:2).

    «Белые крылья», как называют сборную Беларуси, ранее также провалили Лигу наций. Они принимали участие в Лиге С и заняли последнее место, набрав лишь три очка в шести встречах. В одной группе с ними были Казахстан, Азербайджан и Словакия.

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    • В начале лета сборная Беларуси продолжит отбираться на главный турнир четырехлетия в Европе. Она проведет встречи с национальными командами Израиля и Косово. Обе игры будут «домашними».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом хозяев поля. На победу Румынии предлагают поставить за 1.40.

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    На викторию Беларуси дают 9.40, ничья оценена в 4.60.

    Наши ставка и прогноз — обе команды забьют. Уж очень хороший коэффициент дают на такой исход.

    Также поставим на то, что Румынию одержит победу минимум в два мяча.

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    Румыния — Беларусь: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. Без шансов для Беларуси
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