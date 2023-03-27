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    Чехия одержит крупную победу?

    Молдавия — Чехия. Ставки (к. 2.40) и прогноз на Евро-2024 27 марта 2023 года

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    27 марта в Кишиневе сборная Молдавии примет Чехию в рамках матча 2-го тура отборочного цикла Евро-2024 группе Е. Игра стартует в 21:45 мск. Молдавия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 27 Марта 2023 года
    Молдавия
  • Кишинёв
    •  Молдавия 21:45 Чехия Чехия
  • Прага
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    Молдавия

    В первом туре молдавская команда встречалась со сборной Фарерских островов. Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1. Причем молдаване спаслись от поражения благодаря голу Николаеску в конце матча.

    Молдавия не побеждает с самой Лиги наций. После турнира она провела два товарищеских матча, в которых проиграла Азербайджану (1:2) и Румынии (0:5).

    Коэффициенты матча Молдавия — Чехия

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    Тем не менее если смотреть на официальные выступления, то здесь у хозяев ситуация ровная, хотя соперники были не самые сложные.

    Молдавия выиграла 3 матча в Лиге наций и ничья с Фарерами в отборе на ЧЕ стала четвертым результатом в беспроигрышной серии команды.

    Чехия

    Ожидалось, что чехам предстоит поспорить за лидерство в группе с поляками, которые тоже считаются фаворитами. В первом же туре Чехия встретилась в командой Польши и результат приятно удивил.

    Гости добыли победу со счетом 3:1. Это позволило им единолично возглавить турнирную таблицу E. Примечательно, что «Народная команда» вела в счете 3:0 и только под конец встречи пропустила один.

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    • Никто не ждал от Чехии такой уверенной победы после ее поражения от турков в товарищеском матче (1:2).

    Также стоит напомнить о провале команды в Лиге наций А, где она заняла последнее место во второй группе и получила понижение.

    Прогноз и ставки

    На бумаге гости находятся в фаворе у букмекеров. На их победу они дают 1.22, тогда как на победу Молдавии выставлена котировка 15.00. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 5.90.

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    Молдавия — слабый оппонент для соперника, который забил 3 мяча в ворота Польши. Относительно недавно молдаване получили 5 от Румынии. Чехи наверняка намерены одержать победу, чтобы закрепиться на вершине таблицы.

    Чехия должна одержать уверенную победу, как в матче с Польшей. Вполне можно поставить на победу гостей с форой -2 за 2.40.

    Так как от Чехии можно ждать крупной победы, то стоит готовиться к высокому тоталу. Ставка номер два на этот поединок — тотал больше 3 за 2.35.

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    Молдавия — Чехия: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Чехия одержит крупную победу?
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