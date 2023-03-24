Швеция
Сборная Швеции не смогла квалифицироваться в финальную часть ЧМ-2022. Однако стоит отметить, что шведы были близки к поездке в Катар, но проиграли на последней стадии плей-офф Польше.
После того «Три короны» отыграли в Лиге наций, провалив ее полностью, вылетев по итоге в дивизион С. В одной компании с Сербией, Норвегией и Словенией скандинавы финишировали на последней строке.
Коэффициенты матча Швеция — Бельгия
В шести играх данного турнира «желто-голубые» набрали всего четыре очка, оба раза со словенцами (1:1 и 2:0). Двум другим оппонентам они проиграли по два раза, но в трех случаях это были минимальные фиаско.
В четырех последних матчах во всех турнирах коллектив выиграл и пять — не проиграл, так что находится в отличной форме.
Бельгия
Бельгийцы вновь не оправдывают ожиданий. Сильный по именам состав в очередной раз не позволил им выиграть большой турнир.
На чемпионате мира 2022 в Катаре сборная Бельгии не смогла выйти даже из группы, заняв третью позицию позади Марокко и Хорватии.
В минувшей Лиге наций команда не сумела выйти в финал четырех, уступив первую строчку и выход в плей-офф Нидерландам.
В последних пяти поединках во всех турнирах «Дьяволы» победили лишь раз и трижды проиграли, а значит рискуют не выиграть против набравшего ход соперника.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Бельгию, коэффициент на победу которой равен 2,14. Успех Швеции оценивается в 3,37, ничья — в 3,39.
В пяти из семи последних матчей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,85.
Еще один вариант ставки — голы в обоих таймах за 1,83, ведь в трех последних матчах хозяев забивались голы до и после перерыва.