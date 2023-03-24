Египет сыграет на своем поле с Малави в рамках 3-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:00 мск. Египет — Малави: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Египет

Египет сенсационно не прошел на последний Мундиаль. Имея в составе такого мастера, как Мохаммед Салах, это очень удивило.

В своей группе квалификации на Кубок африканских наций команда пребывает на последнем месте. Правда, у всех 4 команд в активе по 3 очка.

В своем последнем матче команда добыла викторию. Египет в контрольной встрече переиграл Бельгию (1:2).

Прогнозы на Кубок Африки

До того сборная Египта одолела еще и Либерию (3:0). Да и вообще, действующая победная серия составляет 3 матча.

Египет наверняка будет активно атаковать. «Фараоны» твердо намерены поправить свое турнирное положение.

Малави

Эта команда не отличается стабильностью результатов. Да и с победами у Малави в последнее время не складывается.

Например, свой последний поединок сборная Малави свела вничью. В матче с Бангладешем соперники обменялись голами.

Сборная Малави не побеждала еще с июля. Тогда команда сумела уверенно переиграть сборную Зимбабве (0:3).

Четыре своих последних поединка команда свела вничью. Причем 3 из них завершились со счетом 1:1.

Малави явно будет действовать вторым номером. Свои шансы у ворот египтян у гостей точно будут.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Египта предлагают — 1.25.

На викторию Малави дают — 13.50, ничья оценена — в 5.45.

Египет имеет более крепкий состав, однако может допустить некоторую недооценку соперника .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.98. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.