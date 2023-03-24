В стартовом поединке 33-го тура второго испанского дивизиона «Картахена» на своем поле сыграет против «Луго». Встреча, которая пройдет 24 марта, начнется в 23:00 по мск. «Картахена» — «Луго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Картахена»

С 44 зачетными пунктами «Картахена» находится на девятой позиции в турнирной таблице Сегунды. Отставание от зоны плей-офф составляет семь баллов, которые будет очень трудно отыграть.

«Подводники» крайне неудачно провели своих два последних матча, крупно проиграв их оба. Сперва они в данном отрезке на своем поле уступили 0:3 «Андорре», после чего потерпели гостевое фиаско 2:5 от «Вильярреала-Б».

Перед этим же команда не уступала на протяжении четырех встреч чемпионата, выиграв за это время трижды, причем две из этих викторий были выездными по 3:0.

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У «Картахены» всего лишь одна домашняя виктория за последние семь встреч. Помимо нее, команда расписала еще одну мировую и потерпела аж пять поражений.

«Луго»

«Луго» вряд ли сможет избежать вылета в третий дивизион. На данный момент коллектив с 25 очками идет последним в турнирке, отставая аж на 12 баллов от безопасной строки.

Стоит отметить, что галисийцы последний раз побеждали в чемпионате аж в декабре прошлого года. Сейчас у них 11-матчевая безвыигрышная серия, в которой было семь фиаско.

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Свои же три последние игры коллектив свел вничью, дважды сыграв 0:0 и раз 1:1. Причем в этот период состоялась гостевая ничья с одним из претендентов на повышение с «Алавесом».

В своей последней гостевой игре «Луго» расписал мировую, а перед этим проиграл девять матчей подряд вне родных стен.

В первом круге на поле «Луго» эти команда очки поделили, сыграв 1:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Картахены» предлагают — 1.68.

На викторию «Луго» дают — 5.70, ничья оценена — в 3.52.

Аутсайдер будет до последнего бороться за сохранение прописки в Сегунди и в последнее время цепляется за очки в каждом матче. Прогнозируем, что и в этом поединке он сможет пополнить свою копилку зачетными пунктами.