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    Алжир выдаст активное начало

    Алжир — Нигер. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Кубок африканских наций, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Алжира
    Прогноз и ставки на Алжир — Нигер
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    Ислам Слимани
    Алжир сыграет на своем поле с Нигером в рамках квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 00:00 мск. Алжир — Нигер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алжир

    Алжир традиционно считается крепкой сборной. И состав у команды весьма приличный, причем не только по африканским меркам.

    Правда, в финале чемпионата африканских наций Алжир проиграл. Сенегал был сильнее в серии послематчевых пенальти.

    Зато до того в активе алжирцев 5 побед подряд. Более того, Нигер был обыгран со счетом 5:0.

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    Вообще же, последнее поражение случилось еще в ноябре. В контрольной встрече алжирцы уступили Швеции (2:0).

    Алжир наверняка будет активно атаковать. Тем паче, на стороне хозяев и психологическое преимущество.

    Нигер

    Эта команда традиционно не отличается стабильностью. Два последних своих поединка Нигер проиграл.

    Например, свой последний поединок Нигер провел неудачно. Команда минимально уступила Мадагаскару.

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    • Зато до того сборная Нигера выиграла в двух матчах кряду. Причем один из них у сильной сборной Камеруна (1:0).

    В последнее время у команды имеются проблемы с реализацией. Да и вообще, Нигер регулярно проигрывает Алжиру.

    Последняя победа над алжирцами случилась еще более 40 лет назад. С тех незапамятных времен Нигер только проигрывал оппоненту.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Алжира предлагают — 1.62.

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    На викторию Анголы дают — 6.50, ничья оценена — в 3.00.

    Алжир имеет более крепкий состав, к тому же явно постарается воспользоваться фактором своего поля.

    Наш прогноз — Победа Алжира в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 3.25.

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    Алжир — Нигер: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Алжир выдаст активное начало
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