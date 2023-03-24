Алжир сыграет на своем поле с Нигером в рамках квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 00:00 мск. Алжир — Нигер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алжир

Алжир традиционно считается крепкой сборной. И состав у команды весьма приличный, причем не только по африканским меркам.

Правда, в финале чемпионата африканских наций Алжир проиграл. Сенегал был сильнее в серии послематчевых пенальти.

Зато до того в активе алжирцев 5 побед подряд. Более того, Нигер был обыгран со счетом 5:0.

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Вообще же, последнее поражение случилось еще в ноябре. В контрольной встрече алжирцы уступили Швеции (2:0).

Алжир наверняка будет активно атаковать. Тем паче, на стороне хозяев и психологическое преимущество.

Нигер

Эта команда традиционно не отличается стабильностью. Два последних своих поединка Нигер проиграл.

Например, свой последний поединок Нигер провел неудачно. Команда минимально уступила Мадагаскару.

Зато до того сборная Нигера выиграла в двух матчах кряду. Причем один из них у сильной сборной Камеруна (1:0).

В последнее время у команды имеются проблемы с реализацией. Да и вообще, Нигер регулярно проигрывает Алжиру.

Последняя победа над алжирцами случилась еще более 40 лет назад. С тех незапамятных времен Нигер только проигрывал оппоненту.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Алжира предлагают — 1.62.

На викторию Анголы дают — 6.50, ничья оценена — в 3.00.

Алжир имеет более крепкий состав, к тому же явно постарается воспользоваться фактором своего поля .

Наш прогноз — Победа Алжира в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 3.25.