23 марта в первом туре отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 сборная Дании в Копенгагене на стадионе Паркен примет национальную команду Финляндии. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Дания — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Дания отлично выступила на чемпионате Европы-2020, дойдя там до полуфинала и проиграв сборной Англии по итогам дополнительного времени.

На ЧМ-2022 команда, несмотря на свой статус, провалилась, заняв последнюю четвертую позицию в группе. Ее опередили Франция, Австралия и Тунис.

Коэффициенты матча Дания — Финляндия 1X2Новым игрокам 1.324.8011.50Фрибет$40

Ютландцы стартовали с невнятной ничьей 0:0 против скромной сборной Туниса, затем проиграли французам 1:2, после чего уступили Австралии 0:1.

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Коллектив не знает побед три матча кряду и выиграл лишь раз в последних пяти поединках при трех поражениях, а значит находится не в лучшей форме.

Финляндия

Сборная страны Суоми не вышла на мировое первенство 2022 года. Впрочем, это не стало какой-то там сенсацией. Проблем в игре команды немало.

Последняя победа датирована еще концом сентября. Тогда финны в рамках Лиги наций переиграли Черногорию (0:2).

В своем предыдущем поединке Финляндия проиграла. Причем это случилось против более слабого соперника — Эстонии (0:1).

Вот уже пять матчей кряду коллектив не знает побед при двух поражениях и двух ничьих, так что явно не будет фаворитом грядущей игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Данию, коэффициент на победу которой равен 1,32. Успех Финляндии оценивается в 10,68, ничья — в 4,81.

В пяти из последних семи матчах гости забивали, тогда как хозяева имеют лучшие шансы на итоговый успех.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,55.

Еще один вариант ставки — Дания выиграет, и тотал меньше 2,5 голов за 2,61, ведь в двух последних своих победных матчах хозяева забили меньше 2,5 голов.