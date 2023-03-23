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    Победит ли Дания Финляндию?

    Дания — Финляндия. Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, отборочный турнир к Евро-2024, 23 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Финляндия
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    Дания провалилась на ЧМ-2022
    23 марта в первом туре отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 сборная Дании в Копенгагене на стадионе Паркен примет национальную команду Финляндии. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Дания — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 23 Марта 2023 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 22:45 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Дания

    Дания отлично выступила на чемпионате Европы-2020, дойдя там до полуфинала и проиграв сборной Англии по итогам дополнительного времени.

    На ЧМ-2022 команда, несмотря на свой статус, провалилась, заняв последнюю четвертую позицию в группе. Ее опередили Франция, Австралия и Тунис.

    Коэффициенты матча Дания — Финляндия

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    Ютландцы стартовали с невнятной ничьей 0:0 против скромной сборной Туниса, затем проиграли французам 1:2, после чего уступили Австралии 0:1.

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    Коллектив не знает побед три матча кряду и выиграл лишь раз в последних пяти поединках при трех поражениях, а значит находится не в лучшей форме.

    Финляндия

    Сборная страны Суоми не вышла на мировое первенство 2022 года. Впрочем, это не стало какой-то там сенсацией. Проблем в игре команды немало.

    Последняя победа датирована еще концом сентября. Тогда финны в рамках Лиги наций переиграли Черногорию (0:2).

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    • В своем предыдущем поединке Финляндия проиграла. Причем это случилось против более слабого соперника — Эстонии (0:1).

    Вот уже пять матчей кряду коллектив не знает побед при двух поражениях и двух ничьих, так что явно не будет фаворитом грядущей игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Данию, коэффициент на победу которой равен 1,32. Успех Финляндии оценивается в 10,68, ничья — в 4,81.

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    В пяти из последних семи матчах гости забивали, тогда как хозяева имеют лучшие шансы на итоговый успех.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,55.

    Еще один вариант ставки — Дания выиграет, и тотал меньше 2,5 голов за 2,61, ведь в двух последних своих победных матчах хозяева забили меньше 2,5 голов.

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    Дания — Финляндия: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на футбол. Победит ли Дания Финляндию?
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