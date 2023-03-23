Дания
Дания отлично выступила на чемпионате Европы-2020, дойдя там до полуфинала и проиграв сборной Англии по итогам дополнительного времени.
На ЧМ-2022 команда, несмотря на свой статус, провалилась, заняв последнюю четвертую позицию в группе. Ее опередили Франция, Австралия и Тунис.
Коэффициенты матча Дания — Финляндия
Ютландцы стартовали с невнятной ничьей 0:0 против скромной сборной Туниса, затем проиграли французам 1:2, после чего уступили Австралии 0:1.
Коллектив не знает побед три матча кряду и выиграл лишь раз в последних пяти поединках при трех поражениях, а значит находится не в лучшей форме.
Финляндия
Сборная страны Суоми не вышла на мировое первенство 2022 года. Впрочем, это не стало какой-то там сенсацией. Проблем в игре команды немало.
Последняя победа датирована еще концом сентября. Тогда финны в рамках Лиги наций переиграли Черногорию (0:2).
В своем предыдущем поединке Финляндия проиграла. Причем это случилось против более слабого соперника — Эстонии (0:1).
Вот уже пять матчей кряду коллектив не знает побед при двух поражениях и двух ничьих, так что явно не будет фаворитом грядущей игры.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Данию, коэффициент на победу которой равен 1,32. Успех Финляндии оценивается в 10,68, ничья — в 4,81.
В пяти из последних семи матчах гости забивали, тогда как хозяева имеют лучшие шансы на итоговый успех.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,55.
Еще один вариант ставки — Дания выиграет, и тотал меньше 2,5 голов за 2,61, ведь в двух последних своих победных матчах хозяева забили меньше 2,5 голов.