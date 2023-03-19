ЦСКА примет «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча состоится в Москве на «ВТБ Арене» 19 марта в 19:30 мск. ЦСКА — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Позади у команды Владимира Федотова два результативных поединка с «Крыльями Советов». Один раз «армейцы» выиграли в чемпионате 4:0, а второй — сыграли вничью в Кубке России со счетом 2:2.

Так хозяев прорвало после двух игр без забитых голов. ЦСКА проиграл «Краснодару» 0:1, но несмотря на это прошел дальше. Клуб пережил поражение от «Сочи» в матче РПЛ (0:2).

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Примечательно, что после паузы ЦСКА выиграл все два домашних матча, причем ни разу не пропустил. Так что для «красно-синих» «ВТБ Арена» — крепость.

Все прогнозы на РПЛ

У ЦСКА 32 очка на счету, с которыми он занимает 5-е место. При этом коллектив может подвинуть «Динамо», у которого те же 32 пункта.

«Зенит»

Питерцы пережили крайне неприятный момент. Они в очередной раз не смогли дойти до финала Кубка России. В четвертьфинале Пути регионов команда Сергея Семака проиграла московскому «Динамо» по пенальти.

Это случилось на фоне неплохих выступлений в РПЛ, хотя в соперниках были «Нижний Новгород» (3:0) и «Химки» (3:2). И можно заметить, что уже с «Химками» гости испытали небольшие проблемы.

Пока что у «Зенита» есть запас отрыва от «Спартака» в турнирной таблице РПЛ. Клуб занимает первое место с 48 очками на счету и 8-очковой форой.

В составе есть кадровая потеря. Речь идет о травмированном полузащитнике основного состава Вильмаре Барриосе.

Прогноз и ставки

Нельзя сказать, что у букмекеров «Зенит» однозначный фаворит. По котировкам разрыв совсем небольшой — 3.65 и 2.05 соответственно.

ЦСКА однозначно потреплет нервы «Зениту». Против такого соперника «армейцы» настроятся очень серьезно. Тем более они будут играть на своем поле.

И та, и та сторона допускает ошибки. Один гол спровоцирует увеличение темпа. Можно предположить, что в игре будет размен и относительно высокий тотал.

Таким образом, рекомендуется поставить на обе забьют за 1.73. Вполне может быть оправдана ставка на победу ЦСКА с форой 0 за 2.60.