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    Остановит ли «Байер» «Баварию»?

    «Байер» — «Бавария». Ставки (к. 2.45) и прогноз на Бундеслигу 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Бавария»
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    «Байер» не проигрывает шесть последних матчей
    19 марта в Леверкузене «Байер» примет «Баварию» в рамках матча 25-го тура чемпионата Германии. Начало игры в 19:30 мск. «Байер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Марта 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 19:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Байер»

    «Львы» в текущем сезоне Бундеслиги являются крепким середняком и в настоящий момент занимают лишь девятое место в турнирной таблице. В активе «Байера» 34 пункта и она на шесть баллов отстает от еврокубковой зоны.

    Таким образом, «Фармацевты» через чемпионат вряд ли смогут пробиться в Лигу чемпионов, поэтому попробуют сделать это через Лиги Европы.

    Коэффициенты матча Байер — Бавария

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    Клуб уже вышел в четвертьфинал турнира, где на предыдущей стадии выбил из борьбы «Ференцварош» с общим счетом 4:0 по сумме двух матчей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В предыдущих шести поединках во всех турнирах леверкузенцы не проиграли при четырех победах в последних из них, так что находится в отличной форме.

    «Бавария»

    Мюнхенский коллектив с 52 зачетными пунктами идет во главе турнирной таблицы Бундеслиги, однако дортмундская «Боруссия» отстает лишь на два очка.

    «Бавария» в этом чемпионате уступила только в двух поединках из 24 проведенных, 15 встреч еще выиграла и семь матчей свела вничью, забила больше всех — 71 гол.

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  • 15/03/2023

    • После рестарта сезона «красные» провели 13 встреч в различных турнирах, уступив в них только один раз.

    В последних четырех поединках во всех соревнованиях клуб победил, так что будет явным фаворитом дуэли, особенно если учесть свежесть коллектива после недельной передышки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Баварию», коэффициент на победу которой равен 1,59. Успех «Байер» оценивается в 4,90, ничья — в 4,90.

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    В 11 из 15 последних матчей хозяева не проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Байер» не проиграет за 2,45.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,08, ведь в четырех из пяти последних матчей этих соперников было забито больше 3,5 голов.

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    «Байер» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Байер» «Баварию»?
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