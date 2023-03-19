19 марта в Леверкузене «Байер» примет «Баварию» в рамках матча 25-го тура чемпионата Германии. Начало игры в 19:30 мск. «Байер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Львы» в текущем сезоне Бундеслиги являются крепким середняком и в настоящий момент занимают лишь девятое место в турнирной таблице. В активе «Байера» 34 пункта и она на шесть баллов отстает от еврокубковой зоны.

Таким образом, «Фармацевты» через чемпионат вряд ли смогут пробиться в Лигу чемпионов, поэтому попробуют сделать это через Лиги Европы.

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Клуб уже вышел в четвертьфинал турнира, где на предыдущей стадии выбил из борьбы «Ференцварош» с общим счетом 4:0 по сумме двух матчей.

Все прогнозы на Бундеслигу

В предыдущих шести поединках во всех турнирах леверкузенцы не проиграли при четырех победах в последних из них, так что находится в отличной форме.

«Бавария»

Мюнхенский коллектив с 52 зачетными пунктами идет во главе турнирной таблицы Бундеслиги, однако дортмундская «Боруссия» отстает лишь на два очка.

«Бавария» в этом чемпионате уступила только в двух поединках из 24 проведенных, 15 встреч еще выиграла и семь матчей свела вничью, забила больше всех — 71 гол.

После рестарта сезона «красные» провели 13 встреч в различных турнирах, уступив в них только один раз.

В последних четырех поединках во всех соревнованиях клуб победил, так что будет явным фаворитом дуэли, особенно если учесть свежесть коллектива после недельной передышки.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Баварию», коэффициент на победу которой равен 1,59. Успех «Байер» оценивается в 4,90, ничья — в 4,90.

В 11 из 15 последних матчей хозяева не проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Байер» не проиграет за 2,45.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,08, ведь в четырех из пяти последних матчей этих соперников было забито больше 3,5 голов.