«Монца» сыграет на своем поле с «Кремонезе» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 17:00 мск. «Монца» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монца»

Эта команда, по сути, уже избежала борьбы за выживание. Нынешнее 12 место в таблице можно считать успехом для скромного клуба.

Главной проблемой команды является реализация. При неплохом подборе атакующих исполнителей «Монца» забила только 31 мяч в 26 матчах.

Коэффициенты матча Монца — Кремонезе 1X2Новым игрокам 1.803.654.50Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Монца» добыла 1 балл. На выезде команда сыграла вничью с «Вероной» (1:1).

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Матчи с «Кремонезе» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Монца» выиграла четырежды.

Вот и в первом круге команда переиграла аутсайдера на выезде (2:3). Так что и в этой встрече «Монца» намерена победить.

«Кремонезе»

«Кремонезе» борется за выживание в классе сильнейших. Команда находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице Серии А.

Причем отставание от спасительной 17 позиции составляет 12 очков. Так что у кремонцев откровенно немного шансов избежать вылета в Серию В.

Свой последний поединок команда вновь провела неудачно. «Кремонезе» в родных стенах уступила «Фиорентине» (0:2).

Главным бичом кремонцев является атака. В 26 матчах игроки команды забили всего лишь 21 мяч, да и всего 1 победа в активе — явный негатив.

«Кремонезе» явно не собирается сдаваться на милость оппоненту. Гости наверняка постараются добыть хотя бы один зачетный балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монцы» предлагают — 1.80.

На викторию «Кремонезе» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.50.

Хозяева явно будут активно атаковать , тогда как гостям предстоит очередной сложный поединок, особенно с учетом всех нерешенных проблем.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.50.