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    «Монца» — «Кремонезе». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Серия А, 18 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Кремонезе»
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    Андреа Петанья
    «Монца» сыграет на своем поле с «Кремонезе» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 17:00 мск. «Монца» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Марта 2023 года
    Монца
  • Монца
    •  Монца 17:00 Кремонезе Кремонезе
  • Кремона
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    «Монца»

    Эта команда, по сути, уже избежала борьбы за выживание. Нынешнее 12 место в таблице можно считать успехом для скромного клуба.

    Главной проблемой команды является реализация. При неплохом подборе атакующих исполнителей «Монца» забила только 31 мяч в 26 матчах.

    Коэффициенты матча Монца — Кремонезе

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  • 1.803.654.50Фрибет$40
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    В своем предыдущем поединке «Монца» добыла 1 балл. На выезде команда сыграла вничью с «Вероной» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Кремонезе» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Монца» выиграла четырежды.

    Вот и в первом круге команда переиграла аутсайдера на выезде (2:3). Так что и в этой встрече «Монца» намерена победить.

    «Кремонезе»

    «Кремонезе» борется за выживание в классе сильнейших. Команда находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице Серии А.

    Причем отставание от спасительной 17 позиции составляет 12 очков. Так что у кремонцев откровенно немного шансов избежать вылета в Серию В.

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    • Свой последний поединок команда вновь провела неудачно. «Кремонезе» в родных стенах уступила «Фиорентине» (0:2).

    Главным бичом кремонцев является атака. В 26 матчах игроки команды забили всего лишь 21 мяч, да и всего 1 победа в активе — явный негатив.

    «Кремонезе» явно не собирается сдаваться на милость оппоненту. Гости наверняка постараются добыть хотя бы один зачетный балл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монцы» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Кремонезе» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.50.

    Хозяева явно будут активно атаковать, тогда как гостям предстоит очередной сложный поединок, особенно с учетом всех нерешенных проблем.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.50.

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    «Монца» — «Кремонезе»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет
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