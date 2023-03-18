ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи» Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье Джанни Инфантино вручает Лионелю Месси кубок после победы на ЧМ-2022Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
    Все новости спорта

    Голов будет много!

    «Аугсбург» — «Шальке». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Бундеслига, 18 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Аугсбург Прогнозы на Шальке 04 Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Шальке»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Крал
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Марта 2023 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •

    «Аугсбург»

    Эта команда отчаянно сражается за сохранение прописки в Бундеслиге. Сейчас «Аугсбург» пребывает на 13 месте в таблице.

    Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Игроки «Аугсбурга» в 24 матчах забили всего лишь 31 мяч.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Шальке 04

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.403.10Фрибет$40
    •

    В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Аугсбург» уступил в перестрелке «Баварии» (5:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матчи с «Шальке» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Аугсбург» проиграл и выиграл по 2 раза.

    «Аугсбург» является чисто домашней командой. Вот и в этой встрече явно будет стремиться взять три очка.

    «Шальке»

    «Шальке» наконец-то оживает. Гельзенкирхенцы постепенно поднимаются из зоны вылета, но пока лишь девятнадцатые в таблице.

    Отставание от спасительной 15 позиции составляет 1 пункт. Да и с атакой все сложно: всего 20 голов в 24 матчах.

  • Иностранец в сборной Бразилии — неизбежность. В стране не осталось топ-тренеров
  • Скорее всего, на следующий чемпионат мира сборную Бразилии повезет европейский тренер
  • 14/03/2023

    • Свой последний поединок команда провела довольно удачно. «Шальке» в родных стенах не уступил дортмундской «Боруссии» (2:2).

    До того гельзенкирхенцы добыли две победы кряду. Так что процесс выздоровления налицо.

    «Шальке» наверняка будет активно действовать в атаке. Правда, в первом круге команда уступила сопернику со счетом 2:3.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аугсбурга» предлагают — 2.30.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Шальке» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.40.

    «Шальке» ныне смотрится довольно выгодно, да и «Аугсбург» силен в родных стенах.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.58
  • Прогноз на матч Милуоки — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Виннипег — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алькарас — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финикс — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлист — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Минск — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аугсбург» — «Шальке»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. Голов будет много!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры