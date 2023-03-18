«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

Эта команда отчаянно сражается за сохранение прописки в Бундеслиге. Сейчас «Аугсбург» пребывает на 13 месте в таблице.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Игроки «Аугсбурга» в 24 матчах забили всего лишь 31 мяч.

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В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Аугсбург» уступил в перестрелке «Баварии» (5:3).

Все прогнозы на Бундеслигу

Матчи с «Шальке» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Аугсбург» проиграл и выиграл по 2 раза.

«Аугсбург» является чисто домашней командой. Вот и в этой встрече явно будет стремиться взять три очка.

«Шальке»

«Шальке» наконец-то оживает. Гельзенкирхенцы постепенно поднимаются из зоны вылета, но пока лишь девятнадцатые в таблице.

Отставание от спасительной 15 позиции составляет 1 пункт. Да и с атакой все сложно: всего 20 голов в 24 матчах.

Свой последний поединок команда провела довольно удачно. «Шальке» в родных стенах не уступил дортмундской «Боруссии» (2:2).

До того гельзенкирхенцы добыли две победы кряду. Так что процесс выздоровления налицо.

«Шальке» наверняка будет активно действовать в атаке. Правда, в первом круге команда уступила сопернику со счетом 2:3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аугсбурга» предлагают — 2.30.

На викторию «Шальке» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.40.

«Шальке» ныне смотрится довольно выгодно , да и «Аугсбург» силен в родных стенах.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.40.