ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Реал»ЛЧ. «Ливерпуль» в надежде на чудо, «Интеру» нужно выстоять на «Драгау», исторический матч «Наполи» ЦСКА — «Крылья Советов»Заболотный в огне. ЦСКА ответил на слухи об отставке Федотова разгромом «Крыльев» «Зенит» — «Химки»Академики с тросточками. «Зенит» чуть не обострил борьбу в РПЛ
  • 00:57
    • VAR не позволил «Атлетику» уйти от поражения в матче с «Барселоной»
  • 22:07
    • «Рома» на своем поле проиграла «Сассуоло»
  • 21:31
    • «Ростов» вырвал победу у «Пари НН»
  • 00:39
    • Дубль Рабьо принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
    Все новости спорта

    Три зачетных балла для «Ковентри»?!

    «Уиган» — «Ковентри». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионшип, 14 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Уиган Прогнозы на Ковентри
    Прогноз и ставки на «Уиган» — «Ковентри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Саймон Мур
    «Уиган» сыграет на своем поле с «Ковентри» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:45 мск. «Уиган» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Марта 2023 года
    Уиган
  • Англия. Чемпионшип
    •  Уиган 22:45 Ковентри Сити Ковентри Сити
  • Ковентри
    •

    «Уиган»

    «Уиган» сражается за выживание. Правда, на текущий момент команда осела на самом дне турнирной таблицы.

    Правда, с победами у команды явно не складывается. В 36 матчах выиграно только 7 поединков, и это один из худших показателей в лиге.

    В минувшем туре «Уиган» вновь потерпел поражение. На выезде команда была разгромлена лидером Чемпионшип «Бернли» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Ковентри» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных встреч выиграно три при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Уиган» мотивирован выбраться из опасной зоны.

    «Ковентри»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. «Ковентри» находится на 9 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

    Стоит отметить относительно надежные тылы команды. В 36 матчах пропущено 35 мячей, что в среднем чуть меньше гола за матч.

  • Пора на покой? Завершение карьеры будет лучшим выбором для Месси, чем остаться в ПСЖ
  • Переход в ПСЖ был катастрофой для карьеры аргентинцы, но остаться там будет еще хуже
  • 11/03/2023

    • В предыдущем своем поединке «Ковентри» вновь разочаровал. Дома команда не сумела одолеть слабенький «Халл» (1:1).

    В последних матчах «Ковентри» смотрится достаточно прилично. Команда реально способна побороться за зону плей-офф, отставание от которой составляет 4 очка.

    Гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. «Ковентри» выглядит выгоднее одного из аутсайдеров, особенно в последнее время.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ковентри» предлагают — 2.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Уигана» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.40.

    «Ковентри» проводит вполне продуктивный турнирный отрезок, и уж точно будет активно атаковать в этой встрече.

    Наш прогноз — Победа «Ковентри». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Тампа — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Гватемала — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Медведев — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Калгари — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Цуренко — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Аризона — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Анахайм — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Алания — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уиган» — «Ковентри»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 14.03.2023. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для «Ковентри»?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры