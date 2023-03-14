«Уиган»
«Уиган» сражается за выживание. Правда, на текущий момент команда осела на самом дне турнирной таблицы.
Правда, с победами у команды явно не складывается. В 36 матчах выиграно только 7 поединков, и это один из худших показателей в лиге.
В минувшем туре «Уиган» вновь потерпел поражение. На выезде команда была разгромлена лидером Чемпионшип «Бернли» (3:0).
Поединки с «Ковентри» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных встреч выиграно три при двух коллизиях.
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Уиган» мотивирован выбраться из опасной зоны.
«Ковентри»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. «Ковентри» находится на 9 месте в турнирной таблице Чемпионшип.
Стоит отметить относительно надежные тылы команды. В 36 матчах пропущено 35 мячей, что в среднем чуть меньше гола за матч.
В предыдущем своем поединке «Ковентри» вновь разочаровал. Дома команда не сумела одолеть слабенький «Халл» (1:1).
В последних матчах «Ковентри» смотрится достаточно прилично. Команда реально способна побороться за зону плей-офф, отставание от которой составляет 4 очка.
Гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. «Ковентри» выглядит выгоднее одного из аутсайдеров, особенно в последнее время.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ковентри» предлагают — 2.50.
На викторию «Уигана» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.40.
«Ковентри» проводит вполне
Наш прогноз — Победа «Ковентри». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.