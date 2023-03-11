«Болонья»
«Россоблу» выиграли 4 из 6 матчей лиги и это один из лучших результатов турнира даже среди топов. Статистику портят поражения от «Монцы» (0:1) и «Торино» (0:1).
Помимо этого «Болонья» выиграла у «Фиорентины» и «Сампдории» с одинаковым результатом 2:1. Но самое главное — это победа над «Интером» (1:0), которая стала большой неожиданностью.
Коэффициенты матча Болонья — Лацио
В таблице у коллектива 35 набранных очков. С ними он занимает 8-ю строчку в семи баллах от зоны еврокубков.
В последних трех поединках «Фельсинеи» одержали две победы при одной ничьей, так что они будут непростым тестом для соперника.
«Лацио»
«Лацио» — тот клуб, который прервал семиматчевую серию из побед лидера Серии А — «Наполи» (1:0). Судьбоносный гол на 67-й минуте забил Матиас Весино.
По итогам 25 туров «Орлы» занимают третью позицию с отставанием в два балла от второго «Интера» и 17 очков от «Наполи».
На этой неделе римляне потерпели домашнее поражение от АЗ (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций, хотя по ходу игры вели 1:0.
До этой неудачи «бьянкочелести» не проигрывали пять поединков кряду, а значит находятся в отличной форме перед грядущей игрой.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,48. Успех «Болоньи» оценивается в 3,10, ничья — в 3,20.
В семи из 10 последних выездных матчей гости выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет за 2,48.
Еще один вариант ставки — «Лацио» выиграет 1-й тайм за 3,25, ведь гости, как фаворит матча, способны вести в счете к перерыву.