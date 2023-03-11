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    Удержится ли «Лацио» на третьем месте?

    «Болонья» — «Лацио». Прогноз (к. 2.48) и ставки на чемпионат Италии 11 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Лацио»
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    «Лацио» борется за топ-4
    «Болонья» сыграет на своем поле против «Лацио» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:45 мск. «Болонья» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Марта 2023 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 22:45 Лацио Лацио
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    «Болонья»

    «Россоблу» выиграли 4 из 6 матчей лиги и это один из лучших результатов турнира даже среди топов. Статистику портят поражения от «Монцы» (0:1) и «Торино» (0:1).

    Помимо этого «Болонья» выиграла у «Фиорентины» и «Сампдории» с одинаковым результатом 2:1. Но самое главное — это победа над «Интером» (1:0), которая стала большой неожиданностью.

    Коэффициенты матча Болонья — Лацио

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    В таблице у коллектива 35 набранных очков. С ними он занимает 8-ю строчку в семи баллах от зоны еврокубков.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних трех поединках «Фельсинеи» одержали две победы при одной ничьей, так что они будут непростым тестом для соперника.

    «Лацио»

    «Лацио» — тот клуб, который прервал семиматчевую серию из побед лидера Серии А — «Наполи» (1:0). Судьбоносный гол на 67-й минуте забил Матиас Весино.

    По итогам 25 туров «Орлы» занимают третью позицию с отставанием в два балла от второго «Интера» и 17 очков от «Наполи».

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    • На этой неделе римляне потерпели домашнее поражение от АЗ (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций, хотя по ходу игры вели 1:0.

    До этой неудачи «бьянкочелести» не проигрывали пять поединков кряду, а значит находятся в отличной форме перед грядущей игрой.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,48. Успех «Болоньи» оценивается в 3,10, ничья — в 3,20.

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    В семи из 10 последних выездных матчей гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет за 2,48.

    Еще один вариант ставки — «Лацио» выиграет 1-й тайм за 3,25, ведь гости, как фаворит матча, способны вести в счете к перерыву.

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    «Болонья» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Лацио» на третьем месте?
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