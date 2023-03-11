«Болонья» сыграет на своем поле против «Лацио» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:45 мск. «Болонья» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Россоблу» выиграли 4 из 6 матчей лиги и это один из лучших результатов турнира даже среди топов. Статистику портят поражения от «Монцы» (0:1) и «Торино» (0:1).

Помимо этого «Болонья» выиграла у «Фиорентины» и «Сампдории» с одинаковым результатом 2:1. Но самое главное — это победа над «Интером» (1:0), которая стала большой неожиданностью.

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В таблице у коллектива 35 набранных очков. С ними он занимает 8-ю строчку в семи баллах от зоны еврокубков.

Все прогнозы на Серию А

В последних трех поединках «Фельсинеи» одержали две победы при одной ничьей, так что они будут непростым тестом для соперника.

«Лацио»

«Лацио» — тот клуб, который прервал семиматчевую серию из побед лидера Серии А — «Наполи» (1:0). Судьбоносный гол на 67-й минуте забил Матиас Весино.

По итогам 25 туров «Орлы» занимают третью позицию с отставанием в два балла от второго «Интера» и 17 очков от «Наполи».

На этой неделе римляне потерпели домашнее поражение от АЗ (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций, хотя по ходу игры вели 1:0.

До этой неудачи «бьянкочелести» не проигрывали пять поединков кряду, а значит находятся в отличной форме перед грядущей игрой.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,48. Успех «Болоньи» оценивается в 3,10, ничья — в 3,20.

В семи из 10 последних выездных матчей гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет за 2,48.

Еще один вариант ставки — «Лацио» выиграет 1-й тайм за 3,25, ведь гости, как фаворит матча, способны вести в счете к перерыву.