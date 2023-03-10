В пятницу, 10 марта, в пятом туре чемпионат Ирландии по футболу состоится дублинское дерби, в котором «Шелбурн» на своем стадионе сыграет против «Шэмрок Роверс». Начало — в 22:45 по мск. «Шелбурн» — «Шэмрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шелбурн»

«Шелбурн» посредственно провел прошлый чемпионат Ирландии, финишировав на седьмой позиции среди десяти команда, но значительно опередив красную зону.

«Красные» плодотворно провели предсезонную подготовку, отыграв аж семь спаррингов, но все против ирландских команд. В них они пять раз выиграли при одном фиаско и мировой.

В новом же первенстве коллектив провел четыре поединка, набрав в них четыре очка с которыми идет на седьмой позиции в турнирной таблице в одном балле от опасной зоны.

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«Шелбурн» смог обыграть на своем поле «Богемианс» 1:0, раз сыграв вничью и потерпев два поражения. Одно из фиаско случилось с командой в минувшем туре в гостевой игре «Дандолку» 1:2.

«Шэмрок Роверс»

«Шемрок Ровер» не знает себе равных на внутренней арене в последнее время. Столичная команда вот уже как три последних года становиться чемпионом Ирландии.

В минувшем сезоне «обручи» опередили ближайшего преследователя на 13 баллов, проиграв за все первенство только пять раз за 36 игр. Заканчивали они чемпионат 9-матчевой серией без фиаско.

«Зелено-белые» при подготовке новому розыгрышу провели шесть спаррингов, выиграв пять из них при одном фиаско. Текущий сезон «Шэмрок Роверс» начал с Суперкубка Ирландии, проиграв в нем «Дерри Сити» со счетом 0:2.

В новом чемпионате страны коллектив еще не побеждал, раз уступив и трижды сыграв вничью. В минувшем игровом дне он чудом дома ушел от фиаско в матче с «Корк Сити», сыграв 4:4.

В минувшем чемпионате «Шэмрок Роверс» выиграл у «Шелбурна» в трех играх из четырех при одном мировом исходе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостей. На победу «Шэмрок Роверс» предлагают — 1.91.

На викторию «Шелбурна» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.40.

Чемпион просто отвратительно стартовал в этом сезоне, еще не побеждая в этом первенстве. Ожидаем, что гости сделают выводы и наконец-то смогут добыть первую викторию.