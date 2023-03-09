В четверг, 9 марта, в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций АЕК в родных стенах сыграет против лондонского «Вест Хэма». Место «АЕК Арена» в Ларнаке. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. АЕК — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЕК Ларнака

АЕК успешно сыграл в стыковом раунде Лиги конференций, не пропустив ни одного мяча. На предыдущей стадии турнира был обыгран украинский «Днепр-1» (1:0 — по сумме двух встреч).

Дальше киприоты прошли за счёт домашней победы и победного гола Гарсии на 84-й минуте. Ответная встреча завершилась безголевой ничьей (0:0).

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АЕК оказался в плей-офф Лиги конференций после участия в групповом этапе Лиги Европы. В основной сетке коллектив из Ларнаки занял третье место, выступая в одной компании с «Фенербахче» и «Ренном». Удалось обойти в квартете киевское «Динамо».

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5 очков — результат АЕКа в своей группе. Гостевая победа и домашняя ничья в матчах с «Динамо» (1:0 и 3:3), а тажке ничья с «Ренном» (1:1) помогли киприотам занять третье место и перебраться в Лигу конференций в итоге.

В матче 1/8 финала АЕКу не смогут помочь три игрока: Бруно Гама — из-за травмы ахилла; Андреас Параскевас — из-за травмы колен и Пере Понс — из-за перебора жёлтых.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в групповом этапе Лиги конференций сыграл мощно, одержав шесть побед в шести матчах. «Молотобойцами» дважды были обыграны «Андерлехт» «Силькеборг» и «Стяуа». В ворота оппонентов за шесть встреч игроки «Вест Хэма» забили 13, при этом пропустили лишь четыре раза.

Успех в основной сетке еврокубка, позволил «Вест Хэму» выиграть свою группу. Таким образом лондонский клуб избежал игр в стыковом раунде и получил путёвку в 1/8 финала.

Кипер Лукаш Фабьянски не сможет сыграть за «Вест Хэм», так как у игрока травма глаза. Польский вратарь уже пропустил три матча с участием АЕКа. Повреждение Фабьянски получил в матче АПЛ с «Ноттингем Форест».

В чемпионате Англии «Вест Хэм» балансирует над зоной вылета, преимущество над 18-м «Эвертоном» составляет буквально одно очко. В 26 туре АПЛ лондонцы потерпели разгромное поражение от «Брайтона» (0:4).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу АЕКа можно поставить за 5.30, ничью оценивают в 3.82. А на победу «Вест Хэма» — в 1.66.

Прогноз: Без Лукаша Фабьянски «Вест Хэму» будет тяжело в выездном матче. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что лондонский клуб, как фаворит пары одержит победу над соперником. АЕК сможет дать сильному сопернику.

Ставка: Фора АЕКа (0) с коэффициентом 3.82.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант развития событий — результативность матча. Наверняка, АЕК и «Вест Хэм» сыграют между собой по низам.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 2 с коэффициентом 2.39.