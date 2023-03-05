ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоУнаследованный хаос. Как Хаби Алонсо оказался во главе тонущего «Байера» «Реал» — «Барселона»Победа анти-барселонского футбола. Хави пожертвовал стилем ради результата Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ
  • 00:38
    • «Наполи» уступил «Лацио»
  • 00:26
    • Дортмундская «Боруссия» одолела «РБ Лейпциг» и вышла на первое место
  • 20:57
    • «Факел» и «Химки» сыграли вничью в первом матче после возобновления сезона
  • 20:22
    • Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с Рублевым
    Все новости спорта

    «Интер» не оставит шансов «Лечче»

    «Интер» — «Лечче». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Серия А, 5 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Интер Прогнозы на Лечче Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Лечче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдин Джеко
    «Интер» сыграет на своем поле с «Лечче» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 20:00 мск. «Интер» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 05 Марта 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 20:00 Лечче Лечче
  • Лечче
    •

    «Интер»

    Миланцы проводят откровенно посредственный сезон. Нынешнее 2 место в таблице нельзя назвать успехом для клуба.

    Главной проблемой команды является реализация. При сильном подборе атакующих исполнителей «Интер» забил только 44 мяча.

    Коэффициенты матча Интер — Лечче

    1X2Новым игрокам
  • 1.354.809.50Фрибет$40
    •

    В своем предыдущем поединке «Интер» вновь разочаровал. На выезде миланцы минимально уступили «Болонье».

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Лечче» для команды традиционно складываются неплохо. Из 5 последних очных поединков «Интер» выиграл трижды при одной коллизии.

    На месте ведущий форвард Эдин Джеко. Правда, босниец забил пока только 7 мячей в рамках Серии А.

    «Лечче»

    «Лечче» борется за выживание в классе сильнейших. Команда находится на 15 месте в турнирной таблице Серии А.

    Правда, гандикап от опасной зоны составляет 10 очков. А вот атака барахлит: лишь 24 мяча в 24 матчах.

  • «Наполи» — чемпион Италии? Дело времени
  • Серия А: Итоги 24-го тура
  • 02/03/2023

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Лечче» в родных стенах уступил «Сассуоло» (0:1).

    А вот оборона команды действует относительно монолитно. В 24 матчах она дала результативный сбой лишь 27 раз.

    «Лечче» явно не собирается сдаваться на милость гранду. Гости постараются добыть хотя бы один зачетный балл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.36.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Лечче» дают — 9.50, ничья оценена — в 4.75.

    Миланцы явно будут активно атаковать, ведь явно намерены, как минимум, сохранить за собой 2 место.

    Наш прогноз — Фора «Интера» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Коламбус — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Шарлотт — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Грачева — Стивенс
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бостон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атланта — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Оклахома — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Майами — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Чикаго — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пол — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аризона — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Анахайм — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Вегас — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сакраменто — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» не оставит шансов «Лечче»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры