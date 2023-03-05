«Интер» сыграет на своем поле с «Лечче» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 20:00 мск. «Интер» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Миланцы проводят откровенно посредственный сезон. Нынешнее 2 место в таблице нельзя назвать успехом для клуба.

Главной проблемой команды является реализация. При сильном подборе атакующих исполнителей «Интер» забил только 44 мяча.

Коэффициенты матча Интер — Лечче 1X2Новым игрокам 1.354.809.50Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Интер» вновь разочаровал. На выезде миланцы минимально уступили «Болонье».

Все прогнозы на Серию А

Матчи с «Лечче» для команды традиционно складываются неплохо. Из 5 последних очных поединков «Интер» выиграл трижды при одной коллизии.

На месте ведущий форвард Эдин Джеко. Правда, босниец забил пока только 7 мячей в рамках Серии А.

«Лечче»

«Лечче» борется за выживание в классе сильнейших. Команда находится на 15 месте в турнирной таблице Серии А.

Правда, гандикап от опасной зоны составляет 10 очков. А вот атака барахлит: лишь 24 мяча в 24 матчах.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Лечче» в родных стенах уступил «Сассуоло» (0:1).

А вот оборона команды действует относительно монолитно. В 24 матчах она дала результативный сбой лишь 27 раз.

«Лечче» явно не собирается сдаваться на милость гранду. Гости постараются добыть хотя бы один зачетный балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.36.

На викторию «Лечче» дают — 9.50, ничья оценена — в 4.75.

Миланцы явно будут активно атаковать , ведь явно намерены, как минимум, сохранить за собой 2 место.

Наш прогноз — Фора «Интера» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.