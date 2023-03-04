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    «Брайтон» снова нанесет «Вест Хэму» поражение?

    «Брайтон» — «Вест Хэм». Ставки (к. 1.80) и прогноз на АПЛ 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Вест Хэм»
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    Алексис Макаллистер
    В 26-м туре чемпионата Англии «Брайтон» примет «Вест Хэм» на поле стадиона «Амекс». Встреча состоится 4 марта в 18:00 мск. «Брайтон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Марта 2023 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 18:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Брайтон»

    На неделе «чайки» добыли себе путевку в четвертьфинал Кубка Англии. 28 февраля команда на выезде победила «Сток Сити» с минимальным счетом 1:0. Это была первая победа хозяев после двух неубедительных туров в АПЛ.

    «Брайтон» не сумел удержать победный счет в Лондоне, где сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). После этого уже у себя дома команда приняла еще один лондонский коллектив — «Фулхэм». «Коттеджерам» коллектив Де Дзерби проиграл 0:1.

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    За последние 4 тура «Брайтон» выиграл один раз. В таблице он занимает 8-е место, имея на своем счету 35 очков, но при этом у него 3 игры в запасе.

    Все прогнозы на АПЛ

    Из-за травм не сыграют Адам Лаллана и Первис Эступиньян. Проблемы у Соли Марча, который является вторым бомбардиром «курортников» в АПЛ.

    «Вест Хэм»

    У «молотобойцев» выдалась непростая неделя. После сокрушительной победы над «Ноттингем Форест» (4:0) в АПЛ команда Дэвида Мойеса могла продолжить серию, но для этого ей нужно было удержать победный счет на «Олд Траффорд» с МЮ в матче 1/8 Кубка Англии.

    В итоге, побеждая 1:0, «Вест Хэм» пропустил 3 раза подряд и потерпел свое второе поражение (1:3) за последний месяц. Ранее гости проиграли в АПЛ «Тоттенхэму» (0:2)

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    • Для «Вест Хэма» кубковые соревнования были очень важны, так как через них лондонцы могли попасть в еврокубки. Через АПЛ они этого не сделают. Сезон провален из-за крайне неудачного старта. Сейчас команда занимает 16-е место с 23 очками на счету.

    У гостей с 30 января на поле не выходил Курт Зума. Травмированы Лукаш Фабианский и Владимир Цоуфал. Все три футболиста является важными игроками основного состава.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры что-то знают. Для них фаворитом является «Брайтон», на победу которого дают коэффициент 1.80. Ставка на победу «Вест Хэма» принимается с котировкой 4.60.

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    Наверное, в такой оценке есть смысл. Все-таки у «чаек» на неделе было относительно несложное противостояние, тогда как «Вест Хэм» положил намного больше сил в игре с МЮ, да еще и проиграл.

    На своем поле «Брайтон» дважды обыграл «Ливерпуль». В его пользу также говорят две победы подряд в очной серии с «Вест Хэмом». Хозяева закрепят успех.

    При этом четыре последних поединка «Брайтона» завершались с тотал меньше 2.5. Поставить на ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.93.

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    «Брайтон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. «Брайтон» снова нанесет «Вест Хэму» поражение?
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