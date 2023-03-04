В 26-м туре чемпионата Англии «Брайтон» примет «Вест Хэм» на поле стадиона «Амекс». Встреча состоится 4 марта в 18:00 мск. «Брайтон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

На неделе «чайки» добыли себе путевку в четвертьфинал Кубка Англии. 28 февраля команда на выезде победила «Сток Сити» с минимальным счетом 1:0. Это была первая победа хозяев после двух неубедительных туров в АПЛ.

«Брайтон» не сумел удержать победный счет в Лондоне, где сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). После этого уже у себя дома команда приняла еще один лондонский коллектив — «Фулхэм». «Коттеджерам» коллектив Де Дзерби проиграл 0:1.

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За последние 4 тура «Брайтон» выиграл один раз. В таблице он занимает 8-е место, имея на своем счету 35 очков, но при этом у него 3 игры в запасе.

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Из-за травм не сыграют Адам Лаллана и Первис Эступиньян. Проблемы у Соли Марча, который является вторым бомбардиром «курортников» в АПЛ.

«Вест Хэм»

У «молотобойцев» выдалась непростая неделя. После сокрушительной победы над «Ноттингем Форест» (4:0) в АПЛ команда Дэвида Мойеса могла продолжить серию, но для этого ей нужно было удержать победный счет на «Олд Траффорд» с МЮ в матче 1/8 Кубка Англии.

В итоге, побеждая 1:0, «Вест Хэм» пропустил 3 раза подряд и потерпел свое второе поражение (1:3) за последний месяц. Ранее гости проиграли в АПЛ «Тоттенхэму» (0:2)

Для «Вест Хэма» кубковые соревнования были очень важны, так как через них лондонцы могли попасть в еврокубки. Через АПЛ они этого не сделают. Сезон провален из-за крайне неудачного старта. Сейчас команда занимает 16-е место с 23 очками на счету.

У гостей с 30 января на поле не выходил Курт Зума. Травмированы Лукаш Фабианский и Владимир Цоуфал. Все три футболиста является важными игроками основного состава.

Прогноз и ставки

Букмекеры что-то знают. Для них фаворитом является «Брайтон», на победу которого дают коэффициент 1.80. Ставка на победу «Вест Хэма» принимается с котировкой 4.60.

Наверное, в такой оценке есть смысл. Все-таки у «чаек» на неделе было относительно несложное противостояние, тогда как «Вест Хэм» положил намного больше сил в игре с МЮ, да еще и проиграл.

На своем поле «Брайтон» дважды обыграл «Ливерпуль». В его пользу также говорят две победы подряд в очной серии с «Вест Хэмом». Хозяева закрепят успех.

При этом четыре последних поединка «Брайтона» завершались с тотал меньше 2.5. Поставить на ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.93.