В Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» «Ницца» встретится с «Осером» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Встреча состоится 3 марта и начнется в 23:00 мск. «Ницца» — «Осер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

Хозяева неплохо двигаются по таблице Лиге 1 под руководством Дидье Дигара, который еще на старте второй половины сезона сменил уволенного Люсьена Фавра. Серия матчей без поражений достигла отметки в 8 поединков.

В рамках этой серии «Ницца» пропускала только дважды, а на данный момент она не пропускает уже три матча подряд. Команда разгромила «Аяччо» (3:0) и «Монако» (3:0), а также сыграла вничью с «Реймсом» (0:0).

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Благодаря четырем победам «орлят» в пяти матчах турнира, они набрали 41 очко в общей сложности и вышли на 7-е место в таблице, а отставание от зоны еврокубков оставляет 5 пунктов.

Все прогнозы на Лигу 1

За «Ниццу» не сыграет вингер Николя Пепе, который получил травму. В этом сезоне у него 6 забитых мячей в 16 матчах турнира за команду.

«Осер»

«Осер» показал два хороших результата перед этим поединком. Клуб отпраздновал две победы, одолев «Лион» (2:1) и «Лорьян» (1:0). Это позволило «бургундцам» подняться из зоны вылета.

Кроме побед у них было две ничьи, вместе с которыми команда собрала серию из четырех матчей без поражений. Это одна из лучших серий гостей за весь прошедший отрезок сезона.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Осер» занимает 16-е место. На счету команды 21 очко. Если удастся победить еще раз, то она может оторваться от «Аяччо» и «Бреста», закрепившись над зоной вылета.

У «горожан» травмирован нападающий Нуну Да Кошта, который отметился тремя голами и двумя ассистами в Лиге 1.

Прогноз и ставка

Несмотря на серию «Осера», букмекеры считают фаворитом «Ниццу». Все-таки у подопечных Дигара серия приличная и побед очень много. Чего только стоит матч с «Монако».

Котировки на победу команд составляют 1.63 и 5.80 соответственно. «Осер» все-таки не так много забивает. «Ницца» показала очень надежную игру в обороне в последних матчах и может не пропустить.

Ставка на то, что «Осер» не проиграет принимается с коэффициентом 2.17.

Есть вариант с учетом предыдущего, который включает победу «Ниццы». Ставка номер 2 — «Ницца» выиграет и не пропустит за 2.46.