ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йошко ГвардиолДотянуться до звезд. Почему Йошко Гвардиол так всем нужен ХавиПять вещей, которые должен сделать Хави, чтобы избежать кризиса в «Барселоне» Лука МодричФутбольный Бенджамин Баттон. Лука Модрич становится только лучше с годами
  • 01:14
    • «Марсель» по пенальти проиграл «Анси» и не смог выйти в полуфинал Кубка Франции
  • 01:06
    • «Ливерпуль» справился с «Вулверхэмптоном»
  • 00:50
    • «Тоттенхэм» не смог пройти «Шеффилд Юнайтед» в 1/8 Кубка Англии
  • 00:44
    • МЮ одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в Кубке Англии
  • 00:41
    • «Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    «Ницца» снова оформит сухарь?

    «Ницца» — «Осер». Ставки (к. 2.17) и прогноз на Лигу 1 3 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Осер Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Осер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаэтан Лаборд
    В Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» «Ницца» встретится с «Осером» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Встреча состоится 3 марта и начнется в 23:00 мск. «Ницца» — «Осер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 03 Марта 2023 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 23:00 Осер Осер
  • Осер
    •

    «Ницца»

    Хозяева неплохо двигаются по таблице Лиге 1 под руководством Дидье Дигара, который еще на старте второй половины сезона сменил уволенного Люсьена Фавра. Серия матчей без поражений достигла отметки в 8 поединков.

    В рамках этой серии «Ницца» пропускала только дважды, а на данный момент она не пропускает уже три матча подряд. Команда разгромила «Аяччо» (3:0) и «Монако» (3:0), а также сыграла вничью с «Реймсом» (0:0).

    Коэффициенты матча Ницца — Осер

    1X2Новым игрокам
  • 1.603.955.90Фрибет$40
    •

    Благодаря четырем победам «орлят» в пяти матчах турнира, они набрали 41 очко в общей сложности и вышли на 7-е место в таблице, а отставание от зоны еврокубков оставляет 5 пунктов.

    Все прогнозы на Лигу 1

    За «Ниццу» не сыграет вингер Николя Пепе, который получил травму. В этом сезоне у него 6 забитых мячей в 16 матчах турнира за команду.

    «Осер»

    «Осер» показал два хороших результата перед этим поединком. Клуб отпраздновал две победы, одолев «Лион» (2:1) и «Лорьян» (1:0). Это позволило «бургундцам» подняться из зоны вылета.

    Кроме побед у них было две ничьи, вместе с которыми команда собрала серию из четырех матчей без поражений. Это одна из лучших серий гостей за весь прошедший отрезок сезона.

  • Трансферный дайджест. 21 — 27 февраля
  • Неопределенность Ди Марии, Бускетса и Рамоса, большой интерес к Беллингему
  • 27/02/2023

    • В турнирной таблице чемпионата Франции «Осер» занимает 16-е место. На счету команды 21 очко. Если удастся победить еще раз, то она может оторваться от «Аяччо» и «Бреста», закрепившись над зоной вылета.

    У «горожан» травмирован нападающий Нуну Да Кошта, который отметился тремя голами и двумя ассистами в Лиге 1.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на серию «Осера», букмекеры считают фаворитом «Ниццу». Все-таки у подопечных Дигара серия приличная и побед очень много. Чего только стоит матч с «Монако».

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Котировки на победу команд составляют 1.63 и 5.80 соответственно. «Осер» все-таки не так много забивает. «Ницца» показала очень надежную игру в обороне в последних матчах и может не пропустить.

    Ставка на то, что «Осер» не проиграет принимается с коэффициентом 2.17.

    Есть вариант с учетом предыдущего, который включает победу «Ниццы». Ставка номер 2 — «Ницца» выиграет и не пропустит за 2.46.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Зверев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Джокович — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кривбасс — Колос
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Флора — Харьюмаа
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ритеряй — Шяуляй
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ницца» — «Осер»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на футбол. «Ницца» снова оформит сухарь?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры