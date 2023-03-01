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    «Марсель» сразу покажет класс

    «Марсель» — «Анси». Прогноз, ставка (к. 3.18) на футбол, Кубок Франции, 1 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Анси»
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    Алексис Санчес
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Анси» в рамках 1/4 финала Кубка Франции. Матч пройдет 1 марта, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Анси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 01 Марта 2023 года
    Марсель
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    •  Марсель 23:00 FC Annecy FC Annecy
  • Франция. Кубок
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    «Марсель»

    «Марсель» в нынешнем сезоне выглядит вполне прилично. Ныне команда занимает в место в Лиге 1, отставая от ПСЖ на 8 очков.

    Правда, результативность является настоящей головной болью марсельцев. В 25 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 48 мячей.

    В своем последнем поединке команда вновь уступила. «Марсель» в родных стенах потерпел разгромное поражение от ПСЖ (0:3).

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    Вот только в Кубке Франции команда проявляет себя выгоднее. Например, в предыдущем раунде был выбит… тот же ПСЖ (2:1).

    А уж обыграть представителя низшего дивизиона команда просо обязана. Марсельцы явно не допустят недооценки соперника.

    «Анси»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает в Лиге 2. «Анси» находится на скромном 10 месте в турнирной таблице.

    При этом «Анси» ни на что серьезное не претендует. Да и показатели у команды, даже по меркам Лиги 2, весьма средние.

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    • В предыдущем своем поединке «Анси» потерпел поражение. На выезде команда разгромно уступила «Сошо» (5:1).

    В предыдущем раунде Кубка Франции «Анси» прошел «Париж». На выезде команда выиграла в серии послематчевых пенальти.

    Нет сомнений, что в этой встрече гости постараются дать бой фавориту. Вот только действия обороны вызывают крайнее беспокойство.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.21.

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    На викторию «Анси» дают — 15.00, ничья оценена — в 8.20.

    Голодные до титулов марсельцы наверняка максимально настроятся на этот поединок, и намерены быстро взять свое.

    Наш прогноз — Фора «Марселя» -1.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.18. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.14.

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    «Марсель» — «Анси»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 01.03.2023. Прогнозы на футбол. «Марсель» сразу покажет класс
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