«Марсель»
«Марсель» в нынешнем сезоне выглядит вполне прилично. Ныне команда занимает в место в Лиге 1, отставая от ПСЖ на 8 очков.
Правда, результативность является настоящей головной болью марсельцев. В 25 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 48 мячей.
В своем последнем поединке команда вновь уступила. «Марсель» в родных стенах потерпел разгромное поражение от ПСЖ (0:3).
Вот только в Кубке Франции команда проявляет себя выгоднее. Например, в предыдущем раунде был выбит… тот же ПСЖ (2:1).
А уж обыграть представителя низшего дивизиона команда просо обязана. Марсельцы явно не допустят недооценки соперника.
«Анси»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает в Лиге 2. «Анси» находится на скромном 10 месте в турнирной таблице.
При этом «Анси» ни на что серьезное не претендует. Да и показатели у команды, даже по меркам Лиги 2, весьма средние.
В предыдущем своем поединке «Анси» потерпел поражение. На выезде команда разгромно уступила «Сошо» (5:1).
В предыдущем раунде Кубка Франции «Анси» прошел «Париж». На выезде команда выиграла в серии послематчевых пенальти.
Нет сомнений, что в этой встрече гости постараются дать бой фавориту. Вот только действия обороны вызывают крайнее беспокойство.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.21.
На викторию «Анси» дают — 15.00, ничья оценена — в 8.20.
Наш прогноз — Фора «Марселя» -1.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.18. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.14.