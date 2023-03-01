«Марсель» сыграет на своем поле с «Анси» в рамках 1/4 финала Кубка Франции. Матч пройдет 1 марта, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Анси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» в нынешнем сезоне выглядит вполне прилично. Ныне команда занимает в место в Лиге 1, отставая от ПСЖ на 8 очков.

Правда, результативность является настоящей головной болью марсельцев. В 25 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 48 мячей.

В своем последнем поединке команда вновь уступила. «Марсель» в родных стенах потерпел разгромное поражение от ПСЖ (0:3).

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Вот только в Кубке Франции команда проявляет себя выгоднее. Например, в предыдущем раунде был выбит… тот же ПСЖ (2:1).

А уж обыграть представителя низшего дивизиона команда просо обязана. Марсельцы явно не допустят недооценки соперника.

«Анси»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает в Лиге 2. «Анси» находится на скромном 10 месте в турнирной таблице.

При этом «Анси» ни на что серьезное не претендует. Да и показатели у команды, даже по меркам Лиги 2, весьма средние.

В предыдущем своем поединке «Анси» потерпел поражение. На выезде команда разгромно уступила «Сошо» (5:1).

В предыдущем раунде Кубка Франции «Анси» прошел «Париж». На выезде команда выиграла в серии послематчевых пенальти.

Нет сомнений, что в этой встрече гости постараются дать бой фавориту. Вот только действия обороны вызывают крайнее беспокойство.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.21.

На викторию «Анси» дают — 15.00, ничья оценена — в 8.20.

Голодные до титулов марсельцы наверняка максимально настроятся на этот поединок , и намерены быстро взять свое.

Наш прогноз — Фора «Марселя» -1.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.18. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.14.