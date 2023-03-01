«Арсенал» и «Эвертон» проведут отложенный матч 7-го тура АПЛ в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» 1 марта. Начало события в 22:45 мск. «Арсенал» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» мчится к чемпионскому титулу. Команда Микеля Артеты несколько забуксовала, но, все же, осталась на вершине турнирной таблицы.

Отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» сейчас составляет лишь два очка. Между тем, лондонцы имеют поединок в запасе.

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Свой последний поединок команда провела успешно. Подопечные Артеты на выезде минимально обыграли «Лестер» (1:0).

Все прогнозы на АПЛ

После серии из четырех матчей кряду без побед «Канониры» выиграли в двух последних поединках, а значит будут явным фаворитом встречи.

«Эвертон»

«Ириски» проводят крайне неудачно сезон и борются за выживание. В настоящий момент «Синие» занимают 18-е место в зоне вылета.

В активе «Эвертона» 21 очко после 24 туров. Команда лишь на один пункт отстает от «Лидса», который находится на безопасной 17-й строчки.

Никакой другой цели, как остаться в АПЛ, у коллектива из Ливерпуля быть не может. Дружина Шона Дайча уже вылетели из всех кубков, поэтому могут сконцентрироваться на АПЛ.

В последних четырех матчах клуб одержал две победы, включая успех против нынешнего соперника, и дважды проиграл, так что вряд ли увезет хотя бы один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,37. Успех «Эвертона» оценивается в 9,50, ничья — в 5,00.

Гости проигрывали к перерыву в шести из 10 последних выездных матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет 1-й тайм за 1,88.

Еще один вариант ставки — «Арсенал» выиграет и не пропустит за 2,02, ведь в трех из пяти последних матчах «Эвертон» проиграл без единого забитого мяча.