«Хетафе» на своем поле сыграет против «Мальорки» в 15-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 30 декабря и начнется в 19:00 по мск. «Хетафе» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

После 14 игровых дней «Хетафе» имеет в своем активе 14 зачетных пунктов, с которыми разместился на 15-й строке в турнирной таблице, оторвавшись на три балла от зоны вылета.

«Городские» смогли отпраздновать всего лишь три виктории в текущем первенстве, пять встреч они свели вничью и шесть раз уступали. Причем забить смогли только 12 голов, что является одним из самых низких показателей в лиге, пропустили же 20 мячей.

Коэффициенты матча Хетафе — Мальорка 1X2Новым игрокам 2.802.703.05Фрибет$40

В своей последней игре чемпионата «синие» на выезде уступили со счетом 0:1 «Альмерии». И данным фиаско они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой раз победили и четыре игры закончили вничью.

Два же минувших официальных матча «Хетафе» пришлись на Кубок страны, где они поочередно одолели клубы из низших лиг и пробились в 1/16 финала турнира.

Все прогнозы на футбол

На своем же поле в рамках Примеры «Хетафе» в текущем сезоне выиграл только один поединок из семи проведенных при трех мировых и трех проигрышах.

«Мальорка»

У «Мальорки» на счету числится 19 зачетных пунктов, позволяющие ей расположиться на 11-й позиции в турнирной таблице Примеры, в пяти очках отставания от еврокубковой зоны.

«Киноварные» за всю турнирную дистанцию отпраздновали пять викторий, столько же раз уступали и четыре встречи завершили вничью, разница мячей у них равная — 13:13.

Календарь и таблица испанской Примеры

В рамках чемпионата страны островитяне не уступают на протяжении последних четырех игр, выиграв за это время трижды, в том числе и в прошлом туре дома у мадридского «Атлетико» — 1:0.

Аналогично своему предстоящему противнику, «Мальорка» также вышла в 1/16 финала Кубка Испании, убрав со своего пути двух представителей низших дивизионов.

Вне родных стен островная команда в текущем первенстве выиграла три поединка из семи проведенных при двух мировых исходах и двух фиаско.

В прошлом сезоне «Хетафе» дома одолел «Мальорку» со счетом 1:0, а на поле островитян была зафиксирована ничья 0:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хетафе» предлагают — 2.84.

На викторию «Мальорки» дают — 3.20, ничья оценена — в 2.85.

В первую очередь от данного поединка стоит ожидать крайне мало забитых мячей, ведь обе команды исповедуют очень оборонительный стиль игры.

Но в тоже время отдает предпочтение «Хетефе», которому хорошим подспорьем должны послужить родные стены, и ставим на викторию хозяев со счетом 1:0.