В рамках 16-го тура французской Первой лиги «Аяччо» на своем поле примет «Анже». Встреча пройдет 28 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Аяччо» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аяччо»

Команда находится в зоне вылета французской Первой лиги, занимая 18-е место в турнирной таблице с 12 баллами в копилке. Команда отстает от необходимого для выживания 16-й строчки на одно очко.

«Аяччо», очевидно, проваливает нынешний сезон. Стоит отметить, что команда забила меньше всех в лиге, всего лишь 14 мячей в 15 матчах при 24 пропущенных.

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Несмотря на это, в последних встречах у «Аяччо» прослеживается положительная динамика, команда дважды одержала победу над «Сент-Этьеном» (1:0) в товарищеском матче, «Страсбургом» (4:2) в чемпионате и сыграла вничью с «Нантом» (2:2).

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Что касается домашних матчей, то в последних 5 встреч на своем поле «Аяччо» выиграл лишь однажды, все остальные матчи команда уступала сопернику.

У команды есть шансы поправить турнирное положение и продолжать вести борьбу за выживание в лиге, но для этого необходимо побеждать равных соперников, таких как «Анже».

«Анже»

Команда занимает последнее 20-е место в турнирной таблице и является главным кандидатом на вылет из французской Первой лиги. «Анже» набрал лишь 8 очков в 15-и матчах сезона. К слову, «Страсбур», который находится на 19-й строчке опережает «Анже» на 3 балла.

Команда пропускает больше остальных в чемпионате, 34 мяча в 15 матчах. Стоит отметить, что сейчас у «Анже» продолжается серия поражений в лиге, команда проиграла уже 9 матчей подряд. Последний раз «Анже» побеждал 18 сентября 2022 года в матче с «Ниццей» (1:0).

Что касается бомбардиров, то в «Анже» выступает марокканский нападающий Софиан Буфаль, который выступал на чемпионате мира в Катаре. Именно он стал одним из ключевых игроков той сборной, которая дошла до полуфинала минудиаля. В 11 матчах за «Анже» в нынешнем сезоне Буфаль забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Последний раз предстоящие соперники встречались еще во второго французской лиге. Тогда «Анже» обыграл на своем поле «Аяччо» (1:0). Сейчас же фаворитом матча будет «Аяччо», который будет полон мотивации выбраться из зоны вылета и набрать отличную форму.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аяччо» предлагают — 2.01.

На викторию «Анже» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.40.

«Аяччо» имеет прекрасную возможность прыгнуть выше в турнирной таблице. Тем более, что недавний матч с равным по классу соперником «Страсбуром» (4:2) показал, что команда способна показывать интересный и результативный футбол.

Прогноз на этот матч — Победа «Аяччо». Коэффициент на эту ставку будет оцениваться в 2.01.

Еще вариант для ставки — Тотал голов «Аяччо» 1.5 больше за 2.27.