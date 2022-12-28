ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ФернандесТоп-5 игроков ЧМ-2022, которых может подписать «Ливерпуль» Габриэл ЖезусШесть вопросов для «Арсенала»: Как играть без Жезуса, надо ли покупать Мудрика и искать усиление для полузащиты Энцо ФернандесТрансферный дайджест. 20 — 26 декабря
  • 01:46
    • ПСВ объявил о переходе Гакпо в «Ливерпуль»
  • 01:01
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»
  • 22:32
    • Гол и ассист Салаха помогли «Ливерпулю» победить «Астон Виллу»
  • 02:03
    • Райс может продолжить карьеру в «Челси»
  • 22:22
    • Пеле попрощался с семьёй, состояние здоровья легенды футбола ухудшилось
  • 22:13
    • Дубль Никулина принес «Локомотиву» победу над «Спартаком»
  • 22:00
    • «Динамо» взяло верх над ЦСКА в московском дерби
    Все новости спорта

    Чем закончится битва аутсайдеров французского чемпионата?

    «Аяччо» — «Анже». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, чемпионат Франции, 28 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Аяччо Прогнозы на Анже Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Аяччо» — «Анже»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аяччо»
    В рамках 16-го тура французской Первой лиги «Аяччо» на своем поле примет «Анже». Встреча пройдет 28 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Аяччо» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 28 Декабря 2022 года
    Аяччо
  • Аяччо
    •  Аяччо 17:00 Анже Анже
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Аяччо»

    Команда находится в зоне вылета французской Первой лиги, занимая 18-е место в турнирной таблице с 12 баллами в копилке. Команда отстает от необходимого для выживания 16-й строчки на одно очко.

    «Аяччо», очевидно, проваливает нынешний сезон. Стоит отметить, что команда забила меньше всех в лиге, всего лишь 14 мячей в 15 матчах при 24 пропущенных.

    Коэффициенты матча Аяччо — Анже

    1X2Новым игрокам
  • 1.973.354.05Фрибет$40
    •

    Несмотря на это, в последних встречах у «Аяччо» прослеживается положительная динамика, команда дважды одержала победу над «Сент-Этьеном» (1:0) в товарищеском матче, «Страсбургом» (4:2) в чемпионате и сыграла вничью с «Нантом» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Что касается домашних матчей, то в последних 5 встреч на своем поле «Аяччо» выиграл лишь однажды, все остальные матчи команда уступала сопернику.

    У команды есть шансы поправить турнирное положение и продолжать вести борьбу за выживание в лиге, но для этого необходимо побеждать равных соперников, таких как «Анже».

    «Анже»

    Команда занимает последнее 20-е место в турнирной таблице и является главным кандидатом на вылет из французской Первой лиги. «Анже» набрал лишь 8 очков в 15-и матчах сезона. К слову, «Страсбур», который находится на 19-й строчке опережает «Анже» на 3 балла.

    Команда пропускает больше остальных в чемпионате, 34 мяча в 15 матчах. Стоит отметить, что сейчас у «Анже» продолжается серия поражений в лиге, команда проиграла уже 9 матчей подряд. Последний раз «Анже» побеждал 18 сентября 2022 года в матче с «Ниццей» (1:0).

  • Шесть вопросов для «Арсенала»: Как играть без Жезуса, надо ли покупать Мудрика и искать усиление для полузащиты
  • Шесть вопросов, на которые предстоит ответить «Арсеналу» после перерыва на чемпионат мира
  • Сегодня

    • Что касается бомбардиров, то в «Анже» выступает марокканский нападающий Софиан Буфаль, который выступал на чемпионате мира в Катаре. Именно он стал одним из ключевых игроков той сборной, которая дошла до полуфинала минудиаля. В 11 матчах за «Анже» в нынешнем сезоне Буфаль забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

    Последний раз предстоящие соперники встречались еще во второго французской лиге. Тогда «Анже» обыграл на своем поле «Аяччо» (1:0). Сейчас же фаворитом матча будет «Аяччо», который будет полон мотивации выбраться из зоны вылета и набрать отличную форму.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аяччо» предлагают — 2.01.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Анже» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.40.

    «Аяччо» имеет прекрасную возможность прыгнуть выше в турнирной таблице. Тем более, что недавний матч с равным по классу соперником «Страсбуром» (4:2) показал, что команда способна показывать интересный и результативный футбол.

    Прогноз на этот матч — Победа «Аяччо». Коэффициент на эту ставку будет оцениваться в 2.01.

    Еще вариант для ставки — Тотал голов «Аяччо» 1.5 больше за 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Чехия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Кливленд — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Детройт — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Майами — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Чикаго — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Портленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ухань Три Таунс — Чжэцзян Профессионал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Мэйчжоу Хакка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Умраниеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аяччо» — «Анже»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на футбол. Чем закончится битва аутсайдеров французского чемпионата?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры