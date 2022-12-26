«Лутон Таун»
Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, на своем уровне. «Лутон Таун» осел на 15 строчке.
Вот только с атакой у команды имеются проблемы. В 22 матчах забито всего лишь 24 мяча в ворота соперников.
Коэффициенты матча Лутон Таун — Норвич Сити
В своем предыдущем матче «Лутон Таун» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Мидлсбро» (2:1).
«Лутон Таун» довольно неплохо обороняется. Команда пропускает лишь чуть чаще, чем гол за матч: 24 мяча в 22 встречах.
В этом матче хозяева наверняка не будут отсиживаться в обороне. Дать бой крепкому сопернику команда вполне способна.
«Норвич»
«Норвич» в текущем сезоне смотрится не столь монолитно. Да, за повышение в классе команда сражается, однако сейчас занимает лишь 5 место в таблице.
В предыдущем своем поединке «Норвич» потерпел обиднейшую неудачу. Дома команда пала под натиском «Блэкберна» (0:2).
Причем до того «канарейки» минимально обыграли «Суонси». В общем, стабильностью результатов команда точно не балует своих почитателей.
Неплохую результативность демонстрирует Джошуа Сарджент. Американский форвард забил уже 9 мячей в чемпионате.
В этой встрече «Норвич» явно будет активно атаковать. Сарджент, а также авторитетный Теему Пукки могут знатно навести шороху.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лутон Таун» предлагают — 2.60.
На викторию «Норвича» дают — 2.72, ничья оценена — в 3.36.
Наш прогноз — Победа «Норвича». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.72. Еще вариант для ставки — Фора «Норвича» -0.5 за 2.60.