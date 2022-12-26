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    «Канарейки» добудут викторию

    «Лутон Таун» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 2.72) на футбол, Чемпионшип, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Норвич»
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    «Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 22:45 мск. «Лутон Таун» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2022 года

    «Лутон Таун»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, на своем уровне. «Лутон Таун» осел на 15 строчке.

    Вот только с атакой у команды имеются проблемы. В 22 матчах забито всего лишь 24 мяча в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Норвич Сити

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    В своем предыдущем матче «Лутон Таун» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Мидлсбро» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Лутон Таун» довольно неплохо обороняется. Команда пропускает лишь чуть чаще, чем гол за матч: 24 мяча в 22 встречах.

    В этом матче хозяева наверняка не будут отсиживаться в обороне. Дать бой крепкому сопернику команда вполне способна.

    «Норвич»

    «Норвич» в текущем сезоне смотрится не столь монолитно. Да, за повышение в классе команда сражается, однако сейчас занимает лишь 5 место в таблице.

    В предыдущем своем поединке «Норвич» потерпел обиднейшую неудачу. Дома команда пала под натиском «Блэкберна» (0:2).

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    • Причем до того «канарейки» минимально обыграли «Суонси». В общем, стабильностью результатов команда точно не балует своих почитателей.

    Неплохую результативность демонстрирует Джошуа Сарджент. Американский форвард забил уже 9 мячей в чемпионате.

    В этой встрече «Норвич» явно будет активно атаковать. Сарджент, а также авторитетный Теему Пукки могут знатно навести шороху.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лутон Таун» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Норвича» дают — 2.72, ничья оценена — в 3.36.

    Мощная атакующая линия гостей наверняка проявит себя максимально выгодным образом, к тому же «Лутон Таун» крайне нестабилен.

    Наш прогноз — Победа «Норвича». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.72. Еще вариант для ставки — Фора «Норвича» -0.5 за 2.60.

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    «Лутон Таун» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. «Канарейки» добудут викторию
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