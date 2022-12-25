«Коньяспор»
«Коньяспор» занимает четвертое место в таблице турецкой Суперлиги, набрав в 14-ти матчах 24 очка. Отставание от идущего первым «Фенербахче» составляет пять очков.
Ранее на этой неделе «Коньяспор» с трудом выиграл у «Бодрумспора» (3:2) в Кубке Турции, дожав представителя второго дивизиона только в овертайме.
Беспроигрышная серия «Коньяспора» в чемпионате составляет четыре матча. Правда, три из них завершились вничью.
В предыдущем туре команда Ильхана Палута одержала гостевую победу над «Кайсериспором».
«Аланьяспор»
«Аланьяспор» находится на девятой строчке после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.
«Аланьяспор» тоже вышел в следующий раунд Кубка Турции, выиграв на своем поле у «Эюпспора» (3:2 ОТ).
В начале декабря команда Франческо Фариоли проиграла в товарищеском матче «Фенербахче» (2:4) и одержала победу над итальянской «Салернитаной» (1:3).
«Аланьяспор» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей Суперлиги в гостях. Безвыигрышная выездная серия составляет уже шесть матчей.
Прогноз и ставка
На «Коньяспор» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Аланьяспора» — за 4.20.
В прошлом сезона «Коньяспор» с треском проиграл на поле «Аланьяспора» — 1:5. С тех пор команда Палута стала заметно лучше играть в защите.
Более того, на данный момент у нее лучшая оборона в лиге. «Коньяспор» пропустил в 14-ти матчах лишь девять мячей.
Скорее всего, «Коньяспор» выиграет в предстоящем матче с разницей в один-два мяча. И вполне вероятно, что хозяева ни разу не пропустят.
Ставка — победа «Коньяспора» + тотал меньше 3,5 за 2.64.