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    Сможет ли «Аланьяспор» продавить оборону «Коньяспора»?

    «Коньяспор» — «Аланьяспор». Прогноз (к. 2.64) и ставки на чемпионат Турции 25 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Аланьяспор»
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    В пяти из шести домашних матчей «Кайсериспора» было забито меньше двух мячей
    «Коньяспор» сыграет на своем поле против «Аланьяспора» в рамках 15-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 16:00 мск. «Коньяспор» — «Аланьяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 25 Декабря 2022 года
    Коньяспор
  • Конья
    •  Коньяспор 16:00 Аланьяспор Аланьяспор
  • Турция. Суперлига
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    «Коньяспор»

    «Коньяспор» занимает четвертое место в таблице турецкой Суперлиги, набрав в 14-ти матчах 24 очка. Отставание от идущего первым «Фенербахче» составляет пять очков.

    Ранее на этой неделе «Коньяспор» с трудом выиграл у «Бодрумспора» (3:2) в Кубке Турции, дожав представителя второго дивизиона только в овертайме.

    Беспроигрышная серия «Коньяспора» в чемпионате составляет четыре матча. Правда, три из них завершились вничью.

    В предыдущем туре команда Ильхана Палута одержала гостевую победу над «Кайсериспором».

    Факт, на который стоит обратить внимание: в пяти из шести домашних матчей «Кайсериспора» было забито меньше двух мячей. Еще в одной игре была зафиксирована ничья 1:1.

    «Аланьяспор»

    «Аланьяспор» находится на девятой строчке после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.

    «Аланьяспор» тоже вышел в следующий раунд Кубка Турции, выиграв на своем поле у «Эюпспора» (3:2 ОТ).

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    В начале декабря команда Франческо Фариоли проиграла в товарищеском матче «Фенербахче» (2:4) и одержала победу над итальянской «Салернитаной» (1:3).

    «Аланьяспор» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей Суперлиги в гостях. Безвыигрышная выездная серия составляет уже шесть матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Коньяспор» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Аланьяспора» — за 4.20.

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    В прошлом сезона «Коньяспор» с треском проиграл на поле «Аланьяспора» — 1:5. С тех пор команда Палута стала заметно лучше играть в защите.

    Более того, на данный момент у нее лучшая оборона в лиге. «Коньяспор» пропустил в 14-ти матчах лишь девять мячей.

    Скорее всего, «Коньяспор» выиграет в предстоящем матче с разницей в один-два мяча. И вполне вероятно, что хозяева ни разу не пропустят.

    Ставка — победа «Коньяспора» + тотал меньше 3,5 за 2.64.

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    «Коньяспор» — «Аланьяспор»: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 25.12.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Аланьяспор» продавить оборону «Коньяспора»?
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