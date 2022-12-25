«Коньяспор» сыграет на своем поле против «Аланьяспора» в рамках 15-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 16:00 мск. «Коньяспор» — «Аланьяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коньяспор»

«Коньяспор» занимает четвертое место в таблице турецкой Суперлиги, набрав в 14-ти матчах 24 очка. Отставание от идущего первым «Фенербахче» составляет пять очков.

Ранее на этой неделе «Коньяспор» с трудом выиграл у «Бодрумспора» (3:2) в Кубке Турции, дожав представителя второго дивизиона только в овертайме.

Беспроигрышная серия «Коньяспора» в чемпионате составляет четыре матча. Правда, три из них завершились вничью.

В предыдущем туре команда Ильхана Палута одержала гостевую победу над «Кайсериспором».

Факт, на который стоит обратить внимание: в пяти из шести домашних матчей «Кайсериспора» было забито меньше двух мячей. Еще в одной игре была зафиксирована ничья 1:1.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» находится на девятой строчке после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.

«Аланьяспор» тоже вышел в следующий раунд Кубка Турции, выиграв на своем поле у «Эюпспора» (3:2 ОТ).

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В начале декабря команда Франческо Фариоли проиграла в товарищеском матче «Фенербахче» (2:4) и одержала победу над итальянской «Салернитаной» (1:3).

«Аланьяспор» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей Суперлиги в гостях. Безвыигрышная выездная серия составляет уже шесть матчей.

Прогноз и ставка

На «Коньяспор» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Аланьяспора» — за 4.20.

В прошлом сезона «Коньяспор» с треском проиграл на поле «Аланьяспора» — 1:5. С тех пор команда Палута стала заметно лучше играть в защите.

Более того, на данный момент у нее лучшая оборона в лиге. «Коньяспор» пропустил в 14-ти матчах лишь девять мячей.

Скорее всего, «Коньяспор» выиграет в предстоящем матче с разницей в один-два мяча. И вполне вероятно, что хозяева ни разу не пропустят.

Ставка — победа «Коньяспора» + тотал меньше 3,5 за 2.64.